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新聞眼／鏡電視新舊兩派之爭 不外乎錢與權

記者 何醒邦、應翠梅
鏡電視原董事長及總經理突遭換人，傳出綠營高層介入。(本報資料照片)
鏡電視原董事長及總經理突遭換人，傳出綠營高層介入。(本報資料照片)

才剛拿到新聞台執照的鏡電視，尚未正式開台就驚傳「政變」，董總突遭撤換，迄今演變成新舊兩派勢力爭經營權；據透露，鏡電視內鬥原因除了錢與權，甚至傳出涉及2024總統大選綠營派系路線之爭，目前雙方各自拉攏大股東，持續攻防中。

業界觀察，鏡電視爭議後續有三大看點，首先是NCC如何處理此事？廣電媒體換董總，要先經NCC許可，才能至經濟部變更登記，且鏡電視過關時，NCC也設下史上最多的40多項附加條款，如有違規之情事，NCC可收回執照。

其次，爭奪經營權最關鍵的還是大股東挺誰？鏡電視有八位大股東，除鏡週刊社長裴偉，還有國巨陳泰銘、英業達葉國一、智邦黃安捷、萬海陳致遠及幾位大建商，目前新舊董總兩派，都宣稱有信心獲得多數股東相挺。只要有過半股權支持，就可發動重新改選董監。

鏡電視上周開董事會，董事包括原董事長陳建平、黃安捷、李永豐、楊雅喆、勞工董事盧宥伶共五人，盧一開始就以「干預新聞」為由要撤換陳建平，李與楊也呼應，沒幾分鐘就將陳趕下台；新董總為李永豐、蔡滄波。

至於兩派翻臉的原因，不外乎錢與權，甚至傳出公司兩派經營人馬各有友好的綠營派系，其中一派本想支持有意角逐2024的特定人士，但另一派不能接受。

由於李永豐、蔡滄波的綠營色彩。民眾黨與國民黨立委接力舉行記者會質疑，有綠營高層政治力介入痕跡，鏡電視申請執照時一套人馬，拿到執照後再換另一套人馬，NCC是否配合演出？

遭撤換的陳建平強烈否認干涉新聞。知情人士則指出，其實是具金融專業背景的陳建平接掌董座後，竟然「玩真的」，為健全鏡電視財務結構，查帳查出問題。NCC如果真決心要查，這部分就得對外界清楚交代。也該對5分鐘內換掉董總座這匪夷所思的公司治理，盡到監督之責，而不是推給關係不大的經濟部。

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