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鏡電視拿到執照就政變 藍批NCC裝瞎

周志豪
針對鏡電視人事爭議，國民黨立院黨團11日舉行記者會，總召曾銘宗（中）、首席書記長李德維（左）與副書記長洪孟楷（右）出席。批評NCC主委陳耀祥失職、不適任。(記者林澔一／攝影)
針對鏡電視人事爭議，國民黨立院黨團11日舉行記者會，總召曾銘宗（中）、首席書記長李德維（左）與副書記長洪孟楷（右）出席。批評NCC主委陳耀祥失職、不適任。(記者林澔一／攝影)

記者周志豪／台北12日電                                                              

鏡電視風波不斷，立院交通委員會國民黨籍召委洪孟楷昨質疑，鏡電視1月19日拿到執照，依規定半年內可開新聞頻道，但上周董事會「政變」，有如建案「二次施工」，申請執照時一套人馬，拿到執照後再換另套人馬，交委會下周一將邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專題報告。

洪孟楷表示，鏡電視申請執照過程，陳耀祥一人隻手遮天、強勢護航下過關，但頻道執照拿不到兩個月，就發生董事會五分鐘內突襲撤換原董事長、總經理爭議，若NCC對這樣不正常狀況都可裝瞎、視而不見，就是護航、雙標。

洪孟楷說，電視台要更換公司負責人，必須先向NCC申請，獲得許可才能去經濟部做公司變更登記，但鏡電視三次董監事相關的領導高層更換，NCC有沒有依法行政？

國民黨團副書記長李德維表示，一個電視台剛申請通過，竟在短時間就換了董事長，這樣可達成申請時承諾的預期效益？

國民黨團總召曾銘宗說，中華民國30幾個部會，能冠上「國家」兩字的部會非常少，意味該部會屬於獨立機關、不屬於任何黨派，根據國家通訊傳播委員會組織法第一條規定，NCC設立有三個目的，一是保障言論自由，二是維護媒體專業自主，三是保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展，但陳耀祥接任NCC主委後，所作所為都違反規定，只有黨派考量，陳耀祥完全不適任NCC主委。

對於外界質疑，NCC表示，委員依法獨立行使職權，絕無政治力介入情形。

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