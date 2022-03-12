俄烏戰爭衝擊 通膨增溫 台GDP陷保4戰

俄烏戰爭對全球經濟的衝擊逐漸擴大，國際貨幣基金將調降全球經濟成長預測，台央行也預估油價飆漲恐造成台灣今年經濟成長率下滑，將面臨「保四」保衛戰。(本報資料照片)

俄烏戰爭至今已達半個月，隨著戰事時間拉長，對全球經濟的衝擊也逐漸擴大。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃10日表示，將調降全球經濟成長預測；此外，台灣中央銀行也說，若油價持續飆漲，恐使今年的經濟成長率下降0.3至0.4個百分點。主計總處上月預估台灣今年經濟成長率為4.42%，以央行 預估減幅來看，GDP成長率將面臨「保四」保衛戰。

IMF元月才因為Omicron變異株衝擊，把2022年全球經濟成長預測調降至4.4%。喬治艾娃說，IMF預定下月公布最新的「世界經濟展望」報告，將包括「我們對成長預測的下修」。

喬治艾娃表示，戰爭與制裁，包括美國禁止俄國 石油進口，都對全球經濟產生影響，導致能源成本飆漲，以及小麥、肥料、金屬等主要商品價格上揚，如此一來，會再度推高已飆升的通膨。

她說：「大家都看到（戰爭）可怕的傷亡，奪走了人命，民眾受苦，難民大幅增加；除此之外，經濟方面也蒙受重大損失。」她表示，除了烏克蘭的損失，西方國家對莫斯科的制裁也會造成俄羅斯 經濟「劇烈緊縮」。

喬治艾娃指出，因盧布大幅貶值，民眾購買力下降，俄國正「步入嚴重經濟衰退」，債務違約不再是「遙不可能的事」，但不是因為俄羅斯沒有錢，「而是無法動用」。俄國遭受前所未有的制裁，難以將其在IMF的準備資產，也就是「特別提款權」，轉換成貨幣。

台灣方面，立法院經委會14日邀央行、國發會、經濟部、財政部等部會就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對台灣之衝擊與政府因應之道」進行專題報告。央行在報告中指出，台灣與俄國經貿關係並不緊密，對俄烏曝險部位不大，俄烏衝突對台灣經濟影響溫和，金融業曝險尚在可控制範圍，但帶來的通膨壓力則較大。

央行認為，台灣自俄羅斯進口以礦產品與基本金屬為主，但因採購來源多元，若俄遭國際制裁而被禁止輸出相關產品，對台灣影響相對有限。不過，若戰爭持續加劇，各國對俄國制裁範圍擴大，恐影響全球消費及投資信心，抑制全球景氣復甦力道，將可能透過貿易與供應鏈間接影響台灣。

央行說，假設其他條件不變之下，今年布蘭特油價由主要機構2月預測的每桶83美元漲至110美元，估計可能會使今年經濟成長率下降0.3至0.4個百分點，並可能使今年台灣通膨率增加0.5至0.7個百分點。

此外，央行指出，俄羅斯遭國際制裁的影響範圍廣泛，如美國宣布禁運俄羅斯石油，且烏克蘭為東歐的穀倉，可能造成原油及穀物等大宗商品供應受阻，價格大幅上漲，使高度仰賴大宗商品（如原油、 小麥、黃豆等）進口的台灣，面臨能源及食物類價格攀升，加劇國內通膨壓力。