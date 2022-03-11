音樂課報告「超出課本範圍」台名校老師飆罵爆衝突

畫面中呂老師企圖要求學生不要錄影、刪掉錄影，甚至一度伸手要拿手機未果。(取材自YouTube)

「然後還在那邊牽亡魂」台中一中一名呂姓音樂老師，昨疑不滿高一生自行報告高二南北管樂進度，呂要求刪除資料、指責學生態度不佳，師生衝突影片遭錄製PO網。中一中學生私下透露，「她的課盡量少對話，大家上課要注意」；中一中坦言，該教師授課30多年，教學嚴謹且認真，曾發生過師生衝突。

網路YouTube 一則「台中一中音樂科呂老師情緒失控影片」，昨上線至今已破11萬人次點閱，影片拍下，呂姓音樂老師疑不滿高一生報告跨到高二課程，甚至暴怒說出「然後還在那邊牽亡魂」、「那你來上課嘛，你當老師嘛，你去考教師甄試嘛」、「現在的學生可怕到極點」，還一度要求班上錄影學生刪除影片，並向前要拿學生手機 ，該名錄影學生大喊「老師我有錄影的權利」，呂才作罷。

來源:YouTube

今天上午台中一中召開記者會說明，教務主任彭佳瑋表示，昨天是高一普通班第一、二節上音樂課，師生發生衝突，校方上午10點10分下課後，第一時間跨處介入關心，該班導師同步輔導學生，目前該組學生與該名教師情緒緩和，預計下周一進行師生溝通，進一步釐清事發經過。

校方指出，該名教師授課30多年，是資深的音樂教師，上課嚴謹、教學認真，過去曾發生過師生衝突，但未收到教育局 或國教署書面投訴。至於學生上課是否能使用手機進行錄影？校方將進一步了解。

中一中劉姓學生透露，該名音樂老師上課相當嚴格，「她的課盡量少對話，大家上課要注意」，而他也慶幸高一已上完該名老師的課程。

台中市教育局指出，有關台中一中音樂課學生報告內容及教師管教爭議，教育局已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況 。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。

新課綱強調素養導向教學，重視學生自主學習能力養成，並要求教師遵循正向管教及師生間理性討論，教育局將督導學校確依上訴原則辦理。