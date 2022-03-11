義富商與空姐爭監護權 8歲女童寫信：我想留在台灣

台灣詹姓女子（圖）與義大利籍富商打官司爭取8歲女兒的監護權。（中央社）

台灣1名詹姓空姐與義大利 籍富商爭8歲女兒監護權，女童寫信給蔡英文 總統希望留在台灣。詹女表示，女兒寫信給總統是希望自己的意願被外界聽到，令她感到很椎心。

義大利富商藍姓男子與詹女爭取8歲女兒親權官司，台北地方法院今年1月裁定由藍男單獨行使親權，另裁定詹女須3月14日交付子女。女童日前手寫致總統蔡英文與法官信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

詹女下午受訪表示，女兒寫這封信是希望自己的意願被外界聽到。她覺得很椎心，做媽媽的已經沒辦法了，小孩子還要這樣為自己的希望而努力。

媒體詢問為何要寫信給「小英總統」，詹女指出，因為女兒常聽到媽媽或阿嬤看電視時提到，總統是台灣最大的，什麼事都可以處理。女兒對她說：「媽媽我要寫給她（總統）」，原本信要寫給法官，後來加上「小英總統」。

至於是否告知女兒將發生什麼事，詹女說，她告訴女兒如果在法律方面都沒辦法，女兒必須到那裡（義大利），希望女兒能在那裡好好生活，等到長大再回來看她。

義大利籍藍姓富商於2007年間與詹女在台灣交往，2014年2月間未婚生下女兒。2017年12月間，藍男以探視祖母為由將女兒帶回義大利，當時2人間已有親權官司進行中。藍男原本同意於107年1月間將帶女兒回台灣，但未依約返台。

藍男主張，詹女於2018年12月間到義大利與女兒見面後，明知女兒的護照在他身上，卻謊稱護照遺失，向義大利經濟貿易文化推廣辦事處申請將原護照註銷，領取新護照，隨後帶女兒返台。

藍男向台中地檢署提告詹女涉嫌偽造文書等罪，中檢予不起訴處分。藍男也向台北地檢署提出告訴，指控詹女未經他同意，便將女兒從義大利帶回台灣，涉嫌刑法準略誘等罪。北檢也不起訴處分。

案件再議後，高檢署將案件發回北檢偵辦。檢察官 認定詹女對女兒有保護及教養的權利與義務，並非本無親權或監護權之人，她從義大利把女兒帶回台灣，藍男也知情，核屬正當親權行使，再度不起訴。

高檢署第二度發回北檢偵辦。檢察官今天傳喚詹女說明，訊後請回。