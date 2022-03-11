傳俄將報復台灣 吳釗燮：假訊息已報警

外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

俄羅斯 入侵烏克蘭，台灣加入國際制裁俄國 行列，網路謠傳俄羅總統普亭 正研議報復台灣，將關閉我駐俄羅斯代表處。外交部長吳釗燮今天表示，台駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，這是典型假訊息，也已報警處理。

立法院會今邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。民進黨立委羅致政質詢時指出，網路傳出普亭將報復台灣，關閉台灣駐俄國代表處，是否屬實？吳釗燮回應，該議題從昨晚到今早很多人關注，也有提到航空公司等，是典型假訊息。

外交部表示，俄羅斯政府於台灣時間3月7日晚間公布48國「不友善國家清單」，台灣列示其中，根據俄國政府頒布規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，需改以盧布支付，且需先報請俄國政府相關單位核准；俄國此一措施主要目的在規避國際金融制裁，試圖確保其國內金融穩定，並非針對性的反制裁措施。

外交部表示，台灣駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他國人反映生活及就學受到嚴重的影響。台灣各駐外館處均有因地制宜的「緊急應變計畫」，如果駐在國或相關館處兼轄國因天災人禍發生緊急情況，該館處可立即啟動緊急應變計畫，提供旅居當地國人必要的協助，保障旅外國人安全。外交部將持續密切注意俄羅斯內外情勢的變化，採取相關適當且有效的因應作為，並適時對外說明。