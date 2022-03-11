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散布換臉A片牟利 最重判7年

記者侯俐安／台北11日電
網紅「小玉」用AI換臉技術製作名人色情影片，將藝人郭書瑤（左、右）臉部移植到成人影片女優（中）身上。行政院昨通過修法草案，類似行為最重判刑七年。（記者李奕昕／翻攝）
網紅「小玉」用AI換臉技術製作名人色情影片，將藝人郭書瑤（左、右）臉部移植到成人影片女優（中）身上。行政院昨通過修法草案，類似行為最重判刑七年。（記者李奕昕／翻攝）

網紅小玉去年涉嫌以「Deepfake」（深偽）技術，將女性臉部移至A片牟利，立委和藝人多人受害，引起社會關注。行政院會10日通過跨部會提出的四項防治性暴力修法草案，其中，若製作不實性影像並散布營利，最高可處七年有期徒刑；若無正當理由持有兒童性影像，可處一年以下有期徒刑。

法務部、衞福部及內政部等跨部會提出四項修法，包含刑法部分條文修正草案、兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案、性侵害犯罪防治法修正草案，及犯罪被害人保護法修正草案。

行政院長蘇貞昌說，近年數位網路性別暴力事件層出不窮，過去只依刑法誹謗等論處，反而可能汙名化被害人；且不少行為無法依既有法令規範，對施暴者營利無法有效遏阻，對散布流通影像如何下架、救濟也付之闕如，受害者有生之年都籠罩陰影中。

刑法增訂專章「妨害性隱私及不實性影像罪」，未經他人同意攝錄性影像罪，最重處三年有期徒刑；若有散布行為，處六月以上五年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布，得加重其刑二分之一。增訂未經他人同意散布性影像罪，最重處五年有期徒刑。

深度偽造方面，草案增訂製作或散布他人不實性影像罪，最重處五年有期徒刑。若有意圖營利之行為，最重處七年有期徒刑。

性侵 隱私 內政部

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