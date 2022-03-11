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董座離職每月仍領150萬 鏡電視爆顧問費爭議

記者吳亮賢、陳舜協、馬瑞璿／台北11日電
裴偉。(本報資料照片)
裴偉。(本報資料照片)

鏡電視風波不斷，原董事長陳建平被突襲撤換，前董事長裴偉也被爆料請辭後每月仍領取150萬（新台幣，下同，約5.28萬美元）顧問費；民眾黨立委則抨擊，NCC主委陳耀祥強力護航鏡電視審照通過，疑有綠營高層政治力介入。對於顧問費爭議，NCC副主委翁柏宗則稱，審照時確實沒有相關訊息，NCC會再了解；且NCC委員依法獨立行使職權，絕無政治力介入。

民眾黨10日舉行記者會前，裴偉一度致電立委蔡壁如，引發議論。對此，裴偉表示，獲知民眾黨要舉行記者會，內容與他有關，因為他與蔡壁如本來就認識，所以直接致電詢問。裴偉說，他向蔡壁如了解後就結束通話，絕無要求取消記者會。

裴偉先前已聲明，他辭去董事長後，公司未再支付此費用，但在陳建平上任董事長後，公司仍持續支付他此費用，但他發現後已向鏡電視反映，並將5月辭職後多支付的費用全數退還。至於有知情人士指稱支付給「外部公評人」每月80萬元，裴偉指金額完全錯誤，但他已經不管鏡電視事務，因此不宜由他說明。

民眾黨立法院黨團質疑，七名NCC委員，具有新聞專業的委員全反對通過審照，但陳耀祥強力護航，究竟是哪些綠營高層向陳耀祥關說、幕後操控？

民眾黨團總召邱臣遠指出，鏡電視曾支付1340萬元顧問費給停雲顧問管理公司，結果卻發現，裴偉擔任鏡電視董事長期間，同時也是停雲顧問公司董事長，甚至同時期鏡電視董事黃麟翔還擔任停雲公司監察人，「為何裴偉可和裴偉簽約？」嚴重違反公司治理，涉及刑事背信，並且侵害鏡電視股東、員工權益。

翁柏宗表示，這部分審照時確實沒有相關訊息，NCC會了解清楚，也請鏡電視外部公評人翁秀琪說明；至於鏡電視公司治理、內控機制相關規定，由經濟部認定。

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