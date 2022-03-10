冷眼集／缺糧缺肥 農友抱怨難道是幻覺

台灣還在面臨史上最嚴重蛋荒；烏俄戰爭開打，糧食肥料原料供應吃緊。但到了農委會主委陳吉仲口中，變成「蛋荒回穩」、「肥料不缺」，兩議題在產地農民群組引起熱烈討論，追求心靈成長、要為農民多做事的陳吉仲是否太樂觀？距離農民太遠？

最新廉政專刊顯示，陳吉仲存款約107萬元（新台幣，下同，約3.77萬美元），另有債務約106萬元，剛好打平，但有一筆土地、兩建物和兩輛車。陳吉仲對此受訪說，從沒想過賺錢，「只追求心靈成長，要為農民多做點事。」

但要為農民多做點事的陳吉仲卻屢讓蔬果產銷失衡，也常語出驚人說大話。他過去曾說出「這幾年風調雨順，有哪個農產品產銷失衡？」今年2月初受訪更提到「全世界沒有像台灣農業生產穩定」。

陳吉仲說目前日缺60萬顆蛋，可在中下旬解決蛋荒。但蛋商調貨仍困難，頻頻加價調蛋，蛋農還對照日報表中全台雞蛋 「嚴重不足」，對於陳吉仲說法簡直錯亂，私下都在討論難道一切是幻覺？

再說肥料，官方指各農會都有貨，但實際上不少農會某些肥料品項都採限量供應，一人一天限購一包化肥，若農民耕種百甲，不就每天要來買一包？或限制有會員資格才可買，有些農民買不到，只好轉向民間採購價格翻倍的品項。官方說不缺肥、庫存多，農民也只能長嘆一聲。

這就是陳吉仲所謂追求心靈成長，要為農民多做點事？