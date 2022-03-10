肥料價漲難買 陳吉仲嗆：告訴我哪裡缺

農委會主委陳吉仲(右)。記者彭宣雅／攝影

受新冠疫情 、烏俄戰爭影響，進出口受阻，肥料原料進口也受影響，立委謝衣鳯9日在立法院質詢指地方農民反映肥料價格高漲，部分地區難採購，但農委會主委陳吉仲說：「你告訴我哪裡有缺肥料就好，但事實就是沒有缺肥料」，引來謝衣鳯回說「這是農業現場真實發生的問題」，陳吉仲「從來不願意認清問題」。

陳吉仲在臉書發文說，俄羅斯、白俄羅斯 是世界主要肥料原料出口國，俄烏戰爭影響國際原物料供應，但農委會保證供應無虞至少到10月。

謝衣鳯提出關務署統計，去年12月從中國大陸進口42公噸，馬來西亞進口2600公噸。中國大陸嚴禁出口尿素後，台灣必須到東南亞 找其他貨源，但仍無法足夠供應。

陳吉仲說，尿素有工業和農業用，他可私下提供委員台肥尿素主要進口來源。但謝衣鳯說，行政部門提供市場足夠數量就沒有疑慮，何需私下講？陳吉仲說，有些是台肥商業機密，還質疑謝衣鳯資訊不正確，雙方你來我往，場面一度火爆。

陳吉仲認為，立委一直強調買不到肥料，是在製造恐慌；但謝衣鳯也說，這是農業現場真實發生的問題，陳吉仲從來不願意認清問題。

陳吉仲說，現在是中北部一期播種，台肥肥料是直接配送給鄉鎮區農會，肥料價格市場已趨穩，「去問農會是否有肥料就知道」。

至於肥料缺不缺？多數農會說已比數月前緩和，但有菜農擔心國際局勢導致年底買不到。彰化縣溪州農會總幹事彭顯賦說，菜農愛用的粉末狀過磷酸鈣缺很久了，每次台肥只來50、100包，用量比較大的菜農，兩、三人就買光了，所以缺貨。

彭顯賦表示，台肥說這種肥料製造太多會空氣汙染，所以不能做太多，但他們懷疑是成本太高、台肥不想出貨，農委會可能要求不漲價，因此做得少。他強調，種菜的農民用很多這種肥料，的確常買不到。

林姓菜農說，目前農會和肥料行都買得到，短期應該沒問題，但二期作可能就會出現缺肥問題，地方有這樣的預期心理。