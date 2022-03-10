大小事/陸企想獵台半導體人才 8家被搜

中國大陸企業疑利用港商公司在台設立辦事處，以百萬年薪挖角台灣高科技人才，調查局昨天配合台北、士林等五個地檢署，全台同步偵辦八家疑有陸資在台企業，約談14名被告，42名證人到案；涉案企業在台營運最長達五年，依違反兩岸地區人民關係條例偵辦，是否有半導體營業秘密外流待清查。

昨天搜索的包括全芯智造、柏森、中星微、印星科技、芯原、硅谷數模、北京 開易弘、聚力成科技等八家，14名被告均為在台公司負責人，42名證人則是被挖角行政人員或工程師。

調查局指出，人才挖角是營業秘密外洩前端，大陸這幾年為發展半導體，想方設法來台成立獵人頭公司；挖角高科技人才類型鎖定ＥＤＡ軟體設計、第三代半導體研發及IC設計、液晶顯示器驅動IC設計、數字多媒體IC設計、影像感測器晶片 ＣＩＳ設計、IC設計定製一站式服務平台、通訊、電器及機電設備IC設計、電動車 相關零組件等。

陸企來台誘吸人才或竊取營業秘密，去年查獲26案，被侵害市值超過2000億元；被搜索八家獵人頭公司，在台最短成立兩年、最長五年。調查局說，不少科技業對營業秘密雖善盡保護措施，但有些被挖角工程師把「技能知識」記在腦海中，跳槽協助陸企研發，對台灣半導體損害很大。

士林地檢署昨天搜索內科園區芯原、硅谷、中星微三家港商公司，約談四位負責人；這些港商未經主管機關許可，在台設立辦事處從事業務活動，內容涉及研發及IC測試，有竊取營業秘密之虞。台北地檢署則搜索聚力成公司約談三人。台中地檢署前天已約談四人。

調查局說，陸方惡意挖角竊密，不單是經濟實力競爭，而是危及國家安全。以證人約談相關工程師，是希望他們把陸企挖角手法、過程如實證述。