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烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

惡女傭獲悉女主人是小三 先後向女主人詐財148萬

記者白錫鏗／台中10日電
陳女在廖女家幫傭，獲悉廖女未婚生子，即佯稱認識律師可以幫忙處理廖女未成年子女撫養的訴訟，再以協助廖女的2名未成年女兒就讀私立女子高級中學，先後向廖女詐財148萬台幣得逞，中檢依詐欺取財等罪將陳女起訴，並沒收犯罪所得148萬元。(本報資料照片)
陳女在廖女家幫傭，獲悉廖女未婚生子，即佯稱認識律師可以幫忙處理廖女未成年子女撫養的訴訟，再以協助廖女的2名未成年女兒就讀私立女子高級中學，先後向廖女詐財148萬台幣得逞，中檢依詐欺取財等罪將陳女起訴，並沒收犯罪所得148萬元。(本報資料照片)

詐欺前科的陳女在北市廖女家幫傭，獲悉廖女未婚生子，即佯稱認識律師可以幫忙處理廖女未成年子女撫養的訴訟，詐騙律師費用58萬元(台幣，下同)，再以協助廖女的2名未成年女兒就讀私立女子高級中學，向廖女詐財90萬得逞，還恐嚇廖女交付38萬元，否則要找廖女未成年子女的生父劉姓富商，經被害人報警查獲，台中地檢署今天依詐欺取財、恐嚇取財未遂等罪將陳女起訴，並沒收犯罪所得148萬元。

陳女否認犯行，辯稱廖女沒有交給她款項，後來被害人於偵查中提出電話錄音譯文，改稱與廖女對話中提及讀私立學校90萬、委託律師28萬、律師紅包費要30萬元。她與廖女間的電話錄音內容，是廖女叫她講的，為博取廖女未成年子女生父同情。檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，陳女（46歲）自2020年9月18日起至同年11 月27日，在台北市廖女住處內從事居家清潔、幫傭工作，陳女多次向廖女佯稱認識台中律師，可以幫忙廖女的2個未成年女兒扶養事宜，並稱要律師將資料作成文件，再送法院作成證明，須支付律師費用，由廖女交付28萬元，陳女再佯稱要給律師紅包，廖女再交付30萬元。

陳女又向廖女佯稱可以協助廖女未成年子女號土私立女子高級中學就讀，並代為處理相關事宜但須支付費用，致廖女信以為真，交付90萬元給陳女。但事後陳女未處理廖女未成年子女扶養及就學，且藉詞敷衍，廖女始知受騙。

陳女於幫傭期間，獲悉廖女未婚生子及廖女未成年子女的生父為何人，也知道廖女十分不願此事曝光，於去年12月間，以通訊軟體傳訊息給廖女，稱「老頭（台中律師）翻臉了」、「他會去找她（廖女未成年子女生父的配偶）」、「且他要要把學校資料給媒體讓大家知道劉先生（即富商生父）讓女兒進私立學校」。

再於去年12月17日，傳「他（律師）的意思是若要平息這件事就要把東西買回去，要不然他就賣給張（生父的配偶）或媒體」，致廖女心生畏懼。去年12月23日，陳女再傳送「老頭要廖女拿出38萬將資料買回，否則要找廖女未成年生父那邊處理」、「明天12點前個決定，若超過12點才決定要買就再加10萬」。

去年12月30日中午，陳女再傳「你把我封鎖，電話也不接，你最好跟我聯絡，要不然自行負責」，致廖女心生畏懼，經廖女報警查獲。

詐欺 詐騙 檢察官

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