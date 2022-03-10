新聞評論／1年3停電 經長無責 民眾無語 台電基層何辜

王美花。(本報資料照片)

303大停電造成全台500多萬戶停電，長達12小時，是去年513與517後，又一次全台性大停電。再計入2017年的815大停電、729限電及去年底萬隆變電所爆炸引發的台北南區停電，蔡總統上任後，台灣已發生6次嚴重停限電。經濟部長王美花歷經一年內三次大停電，仍被閣揆蘇貞昌慰留，稱她「著有成績」，卻把這次停電歸咎台電第一線技術人員操作錯誤。

此次大停電後，台電董事長楊偉甫與總經理鍾炳利立即請辭，王美花僅自請處分；當時政壇即傳出，蔡政府要保王美花。果然，行政院把責任鎖定興達電廠一線操作人員疏失，並稱王美花現階段更重要的任務是盤點全台電網韌性的改革；彷彿沒有王美花，電網韌性就無法強化。

事實上，去年5月兩度大停電後，經濟部即成立了「電網強化改善小組」，由王美花親任召集人。十個月過去，台灣電網再度崩潰，顯示她根本沒有解決問題。如今行政院又要給她六個月，讓她再檢討同一問題，這根本就是在虛應故事。美國商會今年初公布調查報告，近八成受訪美商對電網韌性表達憂慮，顯示外商都看出問題所在。報告公布不到兩個月，台灣即再度出現重大停電，行政院還稱讚王美花「著有成績」，豈不諷刺？

六年發生六次停限電，問題已不僅在電網的強韌度，更大的問題在蔡政府能源轉型政策太不合理。一味急著廢核，卻未預留新電源開發的餘裕，以致核電不斷退場，綠能 卻跟不上來，天然氣 發電也無法完全填補缺口。這次大停電後，政府催促核三廠上線發電，中火也不顧空汙嚴重加倍發電，在在凸顯台灣供電嚴重不足。但蔡政府上下仍在狡辯：台灣沒有缺電。

為圓「不缺電」的謊言，蔡政府必須用更多的謊言來粉飾。第一個謊言，就是把綠能灌水，將白天日照好時才有的太陽能發電量極大化，塑造備轉容量率不低於6%的假象。一年來，人們不斷見到太陽下山後光電歸零而用電緊俏的殘酷現實，台電在入夜後到處找電，但電在何方？

第二個謊言，是不斷壓縮電廠的歲修時間，以致電廠、變電所與電網的維修時間被壓縮到極小，一個疏失就爆發事故。以這次大停電為例，台電的檢討報告避重就輕，但外部委員直指核心說：龍崎變電所南、北匯流排相連，即使本次事故由其他因素觸發，也會發生同樣系統性問題。這次停電事故中，興達電廠與龍崎變電所均在維修，因而加劇了興達維修失誤造成的停電效應。簡言之，若龍崎變電所當時不在維修，連鎖效應會小得多，北部根本不需停電。

為確保用電高峰季節供電無虞，這麼多重要的電廠、變電所同時密集維修，在電力專家看來，這就是缺電。但在蔡政府眼中，卻簡化成技術人員的操作錯誤，這根本是自欺欺人。如人們所共見，303停電的後續衝擊並未停止，台南、高雄與故宮南院仍接連停電，這和近年台電利用降壓來延緩缺電影 響的景象如出一轍。但蔡政府繼續裝聾作啞，把壓力丟給一線維修人員。

台電基層人員原應有更充裕的時間來保修設備，以便把重責放在應對颱風地震等天災的傷害；但現在卻因蔡政府能源政策的好大喜功，須承擔加倍的風險，以及政策失誤的責任。「基層」有這麼大的影響力，不正反襯「高層」要負的責任太少？

如果王美花不必負責，台電基層又如何扛得起重責，民眾也只能無語問蒼天。