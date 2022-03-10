我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

新聞評論／1年3停電 經長無責 民眾無語 台電基層何辜

聯合報社論
王美花。(本報資料照片)
王美花。(本報資料照片)

303大停電造成全台500多萬戶停電，長達12小時，是去年513與517後，又一次全台性大停電。再計入2017年的815大停電、729限電及去年底萬隆變電所爆炸引發的台北南區停電，蔡總統上任後，台灣已發生6次嚴重停限電。經濟部長王美花歷經一年內三次大停電，仍被閣揆蘇貞昌慰留，稱她「著有成績」，卻把這次停電歸咎台電第一線技術人員操作錯誤。

此次大停電後，台電董事長楊偉甫與總經理鍾炳利立即請辭，王美花僅自請處分；當時政壇即傳出，蔡政府要保王美花。果然，行政院把責任鎖定興達電廠一線操作人員疏失，並稱王美花現階段更重要的任務是盤點全台電網韌性的改革；彷彿沒有王美花，電網韌性就無法強化。

事實上，去年5月兩度大停電後，經濟部即成立了「電網強化改善小組」，由王美花親任召集人。十個月過去，台灣電網再度崩潰，顯示她根本沒有解決問題。如今行政院又要給她六個月，讓她再檢討同一問題，這根本就是在虛應故事。美國商會今年初公布調查報告，近八成受訪美商對電網韌性表達憂慮，顯示外商都看出問題所在。報告公布不到兩個月，台灣即再度出現重大停電，行政院還稱讚王美花「著有成績」，豈不諷刺？

六年發生六次停限電，問題已不僅在電網的強韌度，更大的問題在蔡政府能源轉型政策太不合理。一味急著廢核，卻未預留新電源開發的餘裕，以致核電不斷退場，綠能卻跟不上來，天然氣發電也無法完全填補缺口。這次大停電後，政府催促核三廠上線發電，中火也不顧空汙嚴重加倍發電，在在凸顯台灣供電嚴重不足。但蔡政府上下仍在狡辯：台灣沒有缺電。

為圓「不缺電」的謊言，蔡政府必須用更多的謊言來粉飾。第一個謊言，就是把綠能灌水，將白天日照好時才有的太陽能發電量極大化，塑造備轉容量率不低於6%的假象。一年來，人們不斷見到太陽下山後光電歸零而用電緊俏的殘酷現實，台電在入夜後到處找電，但電在何方？

第二個謊言，是不斷壓縮電廠的歲修時間，以致電廠、變電所與電網的維修時間被壓縮到極小，一個疏失就爆發事故。以這次大停電為例，台電的檢討報告避重就輕，但外部委員直指核心說：龍崎變電所南、北匯流排相連，即使本次事故由其他因素觸發，也會發生同樣系統性問題。這次停電事故中，興達電廠與龍崎變電所均在維修，因而加劇了興達維修失誤造成的停電效應。簡言之，若龍崎變電所當時不在維修，連鎖效應會小得多，北部根本不需停電。

為確保用電高峰季節供電無虞，這麼多重要的電廠、變電所同時密集維修，在電力專家看來，這就是缺電。但在蔡政府眼中，卻簡化成技術人員的操作錯誤，這根本是自欺欺人。如人們所共見，303停電的後續衝擊並未停止，台南、高雄與故宮南院仍接連停電，這和近年台電利用降壓來延緩缺電影響的景象如出一轍。但蔡政府繼續裝聾作啞，把壓力丟給一線維修人員。

台電基層人員原應有更充裕的時間來保修設備，以便把重責放在應對颱風地震等天災的傷害；但現在卻因蔡政府能源政策的好大喜功，須承擔加倍的風險，以及政策失誤的責任。「基層」有這麼大的影響力，不正反襯「高層」要負的責任太少？

如果王美花不必負責，台電基層又如何扛得起重責，民眾也只能無語問蒼天。

綠能 電影 天然氣

上一則

藍中常委選舉賄聲賄影 朱立倫：查不出送檢調

下一則

蘇貞昌籲共赴國難 藍委：林飛帆快去當兵

延伸閱讀

為停電請辭 前任經長是傻瓜？蘇貞昌語塞

為停電請辭 前任經長是傻瓜？蘇貞昌語塞
台遭俄列不友善國家 蘇貞昌：就算付出代價 也要承受

台遭俄列不友善國家 蘇貞昌：就算付出代價 也要承受
監視器停電 失智婦走失6天尋不著

監視器停電 失智婦走失6天尋不著
王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當

王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴