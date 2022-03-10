303停電檢討報告 藍批：照抄舊文 雷同513、517報告

針對3月3日全台大停電問題，國民黨立法院黨團9日舉行記者會批評中央，黨團總召曾銘宗出席。(記者曾原信／攝影)

經濟部提出「303停電事故檢討報告」，國民黨 立委批評是把責任推給基層，更指出這份檢討報告與去年的「513、517停電檢討報告」內容多有相同，代表去年檢討報告沒有發揮作用，根本就是「天下文章一大抄」。

台北中國時報報導，「303停電事故檢討報告」強調改善電網問題，國民黨黨團書記長萬美玲指出，在「513及517停電事故檢討報告」中，就提到過要改善電網韌性，當時也成立「電力改善小組」，民眾給了經濟部長王美花何止6個月，現又要再給6個月，恐仍是徒勞無功。

國民黨立院黨團副書記長謝衣鳳表示，「303停電事故檢討報告」第20頁到第23頁都提到要「強化電網韌性」，跟去年「513及517停電事故檢討報告」的第77頁到第79頁、第84頁到第85頁也提到要「提升電力系統韌性」，內容幾乎相同。兩次報告中都說要加速建構分散式電源、推動再生能源併網之區域、推動區域電網。

此外，303大停電後，南部因為太陽下山後，太陽光電出力減少，出現「復電又停電」情形。謝衣鳳說，去年「513及517停電事故檢討報告」的第72頁到第75頁有提到要解決「夜尖峰電力調度」問題，但在303停電檢討報告完全沒有提到，「難道作文比賽一年比一年糟糕？」

中央社報導，國民黨中常會昨天邀請前行政院副院長杜紫軍以「0303大停電後檢視台灣能源問題」為題發表講演，他表示，台灣的能源問題首先是電力供應及穩定均不足，2023年到2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰。現在全球趨勢已改，民進黨應勇敢面對過去的錯誤，從零核走向零碳優先。

他指出，2023年到2026年歐盟即將實施碳邊境 措施，蔡政府政治口號超越國家安全，忽略2017年以來國際能源減碳 趨勢，堅持推動2025非核家園政策，造成化石能源占比及排碳量居高不下，將嚴重影響台灣產品出口。

本報系聯合報報導，新黨大黃蜂團隊昨赴行政院向行政院長蘇貞昌送保證書，要求蘇揆保證若半年內又停電，就與王美花一同請辭下台。

大黃蜂召集人王萬邦質疑，自從303大停電到昨天，高雄、台南各地仍尚未完全恢復正常供電。當時的八掌溪事件，接任中央災害防救主委僅3天的副院長游錫堃就主動請辭，如今549萬戶的大停電，工商損失逾百億台幣，竟只有台電董總下台，蘇貞昌真的不如游錫堃。