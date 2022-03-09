經部停電檢討：民眾抗爭 電網難擴建…在野批卸責基層

303全台大停電，高雄林園石化工業區許多廠商產線停爐，損失慘重。（記者劉學聖／攝影）

經濟部昨天公布「303停電事故檢討報告」，內容包括興達電廠開關場事故、調查結果及原因研判，並提出邀國內外專家協助全面體檢等五項改善對策。懲處方面，除台電董總請辭獲准已交接，興達電廠主管及疏失人員，後續都將受懲處。

本報系聯合報報導，台電昨舉行新卸任董事長、總經理交接典禮，董事長由經濟部政務次長曾文生代理，他表示，台電現在面臨的是「三環變局」，台灣因經濟發展、用電量驚人成長，同時是機組退役高峰期；此外，電網規模擴張不是智慧電網就可解決，且台電2025年前會有一半以上是新進同仁。

經濟部表示，興達電廠人員危害意識不足，操作時對風險缺乏認知；另外，所需新增擴建電網建設因民眾嚴重抗爭而推動困難，導致南部電網集中於龍崎超高壓變電所，增加系統運轉風險。

經濟部的報告中提出五項改善措施，包括將責成台電成立風險管控單位，其次是強化電網韌性的設計、加速推動分散式電網建設等；此外，將邀集國內外電力系統專家協助全面體檢、以強化電網韌性；另要求台電強化人員訓練與風險意識，且應投入國家資源改善電力設施及電網韌性。

興達電廠長歐皖麟說，三項致命巧合釀成大停電，不能完全歸咎於某一人，保養、值班每個環節都重要，考量值班主任等人心理壓力沉重，已先調離原職務。

另據中國時報報導，國民黨 團總召曾銘宗質疑，報告雖提出很多缺失，卻把責任推到台電技術與設備問題，這是經濟部為了規避政治責任，把責任都推給基層。實際上，民進黨 的2025非核家園政策是不可能，正是因為要滿足這錯誤的能源政策，多次降壓搞到電網壞掉、系統出問題，錯誤能源政策不改，可預期不久後又要大停電。

中央大學管理講座教授梁啟源則指出，台電檢討報告雖已看到電網韌性問題，但仍著重於單一的「303事件」、局部改善，不願意面對缺電、南電北送負荷過高等人為疏失、電網韌性不足問題。