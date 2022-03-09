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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

為停電請辭 前任經長是傻瓜？蘇貞昌語塞

台灣新聞組／台北8日電
立法院總質詢，經濟部長王美花（左）為303大停電鞠躬道歉。（記者季相儒／攝影）
立法院總質詢，經濟部長王美花（左）為303大停電鞠躬道歉。（記者季相儒／攝影）

針對303全台大停電，行政院長蘇貞昌表示對不起台灣民眾，經濟部長王美花也在立法院答詢時，公開鞠躬向致歉；此外，王美花獲留任引外界質疑，蘇貞昌指出，「不是慰、也不是留」，他要求經濟部長把事情做好才是負責、才是有交代，不讓王美花走，是要她扛更辛苦的工作。

蘇貞昌表示，王美花有向他表示要負起政治責任，但他告訴王，「下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆」，要求王拿出能力、魄力、努力，六個月內找出為什麼一再發生跳電事故，釐清、解決操作、管理、電網韌性等種種問題，才是負責任。

國民黨立委李德維質詢蘇貞昌迴避處理人的責任，蘇揆回應，讓台電董事長與總經理准辭，就是處理人的問題。李再質疑，難道過去因為大停電下台的經濟部前部長李世光是笨蛋、傻瓜？蘇貞昌兩度語塞。

李德維批評，蘇貞昌對王美花，形同什麼處分都沒有，王的專業在智慧財產，續留也是凌遲。蘇貞昌回應，王有做不對、不好的地方是事實，但去年這個時候全台百年大旱，「王也不懂水利，還是處理得很好，把危機化解」。

蘇貞昌說，王美花就任至今，也確實發現台電有許多問題要徹底檢討、盤整與加助力的地方，不讓她走，是要她扛更辛苦工作，她也願意承擔，事情能解決才是重要。

另外，王美花在答覆李德維質詢時證實，政府2025年讓再生能源在台灣供電占比中達20%目標看起來已「無法達到」。國民黨表示，蔡政府的能源配比不是可能跳票，是已經跳票，呼籲蔡政府應立即與朝野各界召開全國能源會議。

國民黨

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