我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

新聞評論／綠電一意孤行 配套粉飾太平

記者黃有容
再生能源，離岸風電。（本報資料照片）
再生能源，離岸風電。（本報資料照片）

全台大停電一年來已有三次了。台電，或是專家學者，都說過不下百次，造成停電時間一次比一次長的原因，正是因為太陽光電造成的「鴨子曲線」，導致夜尖峰時段在有其他機組故障或無法滿載的情況下，沒辦法穩定供電。台電和專家學者不只一次提到，台灣供電情況與電網的挑戰，都來自於再生能源的大舉加入。同時，再生能源配比的目標，實際上也確定跳票。

很顯然，台灣無論是供電系統或基礎建設，皆無法承受蔡政府能源政策帶來的惡劣狀況，蔡政府卻依舊對不切實際的目標一意孤行。

經濟部次長曾文生8日接任台電代理董事長一職，受訪時，他相當理所當然的說出「再生能源是現在主要的發展方向」，更說太陽光電只要有太陽光照，「簡單電網的聯繫」就可以供電。

由此可知，台電未來將落入怎麼樣的「填鴨式發展」：經濟部恐怕將不顧一切、不擇手段，把蔡政府政策需要的再生能源，填塞到台灣電力系統中，無論其他包括電網更新、配套措施實際上需要多少準備功夫與時間，都以「粉飾表面太平」為第一要務。

事實上，再生能源配比的跳票與全台大停電，是上天給蔡政府製造的最大下台階：為了全民安心、為了根留台灣的產業放心，就此回頭是岸，重新思考更適合台灣、可行的能源政策，才是最正確的選擇。在別的政策上都能輕易髮夾彎的蔡政府，為什麼唯獨在能源政策上一去不回呢？恐怕是人民心中最大的疑問。

上一則

教召5類人難中選？國防部長：電腦選的

下一則

陳時中認AZ打不完 藍批高端2度展延

延伸閱讀

王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當

王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當
303大停電 台電董總准辭 王美花留任

303大停電 台電董總准辭 王美花留任
穩定供電頻跳票 業者怨怎麼做生意

穩定供電頻跳票 業者怨怎麼做生意
303大停電 蘇貞昌為台電緩頰 國民黨批政策錯誤

303大停電 蘇貞昌為台電緩頰 國民黨批政策錯誤

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
新台幣揮別強勢格局，28元將成新常態。（本報系資料照片）

新台幣匯率 28元將成新常態 「最強亞幣」弱了

2022-03-05 21:40

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊

開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜