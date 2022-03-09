新聞評論／綠電一意孤行 配套粉飾太平

再生能源，離岸風電。（本報資料照片）

全台大停電一年來已有三次了。台電，或是專家學者，都說過不下百次，造成停電時間一次比一次長的原因，正是因為太陽光電造成的「鴨子曲線」，導致夜尖峰時段在有其他機組故障或無法滿載的情況下，沒辦法穩定供電。台電和專家學者不只一次提到，台灣供電情況與電網的挑戰，都來自於再生能源的大舉加入。同時，再生能源配比的目標，實際上也確定跳票。

很顯然，台灣無論是供電系統或基礎建設，皆無法承受蔡政府能源政策帶來的惡劣狀況，蔡政府卻依舊對不切實際的目標一意孤行。

經濟部次長曾文生8日接任台電代理董事長一職，受訪時，他相當理所當然的說出「再生能源是現在主要的發展方向」，更說太陽光電只要有太陽光照，「簡單電網的聯繫」就可以供電。

由此可知，台電未來將落入怎麼樣的「填鴨式發展」：經濟部恐怕將不顧一切、不擇手段，把蔡政府政策需要的再生能源，填塞到台灣電力系統中，無論其他包括電網更新、配套措施實際上需要多少準備功夫與時間，都以「粉飾表面太平」為第一要務。

事實上，再生能源配比的跳票與全台大停電，是上天給蔡政府製造的最大下台階：為了全民安心、為了根留台灣的產業放心，就此回頭是岸，重新思考更適合台灣、可行的能源政策，才是最正確的選擇。在別的政策上都能輕易髮夾彎的蔡政府，為什麼唯獨在能源政策上一去不回呢？恐怕是人民心中最大的疑問。