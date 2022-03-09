台遭俄列不友善國家 蘇貞昌：就算付出代價 也要承受

俄羅斯 將台灣列入不友善國家和地區名單，台政府評估影響有限，目前駐俄代表處運作正常；外交部長吳釗燮昨在立法院答詢表示，不預期俄羅斯政府會對台駐處有任何動作，但會持續緊盯對經貿是否造成衝擊。行政院長蘇貞昌說，台灣與俄羅斯貿易總額量很小，就算因此要付出代價，也是做為自由民主一員要承受的，政府會幫助民間。

此舉是否代表俄羅斯總統普亭 認同台灣是國家？蘇貞昌說，台灣是個國家，其實全世界都知道，只是中國大陸偏偏要用政治語言、動作，有些國家也模糊以對；台灣對於俄羅斯用戰爭武力手段侵略鄰國，嚴予譴責，也與守著民主自由的國家夥伴們一起制裁俄羅斯，俄羅斯有反應很平常。

國民黨立委羅明才說，不希望台海發生戰爭，期盼蘇貞昌幫助婦女免於戰爭恐懼；蘇貞昌突然搶話說，「沒聽到委員一句譴責俄羅斯」，並數度追問，羅明才回「俄羅斯，我跟他不熟」，蘇才罷休。

經濟部長王美花指出，台方現在是針對科技產品出口管制，不要讓俄國 運用在武器上，但量體不大；民間可能有收不到貨款情形，但那是全球性現況，有發生困難，會有相關跨部會機制。

俄羅斯將台灣列入不友善名單，政大國際事務學院院長連弘宜指出，俄羅斯擅長的領域是軍武、能源與原物料，除非台灣確保永遠不會需要這些物資，否則恐會在某一天受俄羅斯箝制；台灣應採取小國的外交思維，不應動輒像大國一般壁壘分明，但台灣將自己當成大國對俄制裁，對方當然會將台灣視為不友善。

政大俄羅斯研究所教授趙竹成則表示，俄國對台灣算是比較友善，不了解外交部為什麼要宣布對俄實施制裁，俄羅斯有句俚語：「只有在最困難的時候，才能看出誰是朋友」。他也說，俄羅斯將台灣視為不友善的地方，還加註被認為是屬於中國大陸的領土，對雙方合作層面的影響可能是長期的，但影響範圍目前還很難評估。