監視器停電 失智婦走失6天尋不著

民進黨立委林宜瑾(右)8日在立法院質詢行政院長蘇貞昌。(翻攝自國會頻道)

303全台大停電，高雄一名70多歲輕度失智 婦人已離家失蹤六天，而家屬現在毫無頭緒，原因就在婦人3月3日出門那天正好遇上大停電，他們住的社區及路口監視器都無法運轉，到底婦人朝哪個方向，以什麼方式外出，警方和家屬現在只能大海撈針。

TVBS報導，失蹤婦人家屬心急如焚，水塔、公園、附近巷道都找過了，兒子說「一個停電，甚麼線索都沒有了」，鄰居也說「這邊這麼多支監視器，完全沒有用」。

76歲的吳姓婦人輕微失智，身上沒掛任何證件，她不高頭髮及肩，出門那天穿花色針織衫芥末色長褲，左腳趾有受傷，這幾天變冷，女兒很擔心：「這幾天那麼冷，腳又受傷。」

吳小姐拜託大家幫忙找人，她母親不曾離家那麼多天，因為停電監視器無法運作，讓他們找媽媽毫無頭緒，只能大海撈針。

本報系聯合報報導，同樣遭受303大停電無妄之災的，還有台南永康，該地區在過去6天停電5次，是全台灣最悲情的城市。行政院長蘇貞昌對此致歉，並表示「確實不應該發生」；經濟部長王美花也說，經濟部先前已去永康查核，今天可能再查核。

民進黨 立委林宜瑾昨於立法院質詢時指出，台南永康早在3月2日半夜11點就停電，影響6576戶，3日全台大停電當天，不只早上停電，下午又停到晚上，5日又因變電箱問題，造成700多戶停電，昨天晚上6點多又停電1、2分鐘，影響7000多戶，「6天內停5次電，真的是最悲情的城市」。

林宜瑾也提到，台電改善這麼龐大的工程，不只是台電要努力，政府部門也要共同合作，不然很怕民眾對執政黨、國家的能源轉型失去信任，「民怨在沸騰，民眾需要合理的解釋」。

蘇貞昌回應「確實不應該發生」，所以讓台電董事長、總經理辭職，相關人員責任也追究，不過如何不再發生比較重要，已拜託經濟部在6個月內把相關電源、電網、內部控制、操作等問題處理好。