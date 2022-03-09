俄烏戰推升物價 台CPI連7月超越警戒線 外食費13年新高

主計總處公布2月CPI，外食費創13年新高。(記者余承翰／攝影)

主計總處昨天公布2月消費者物價指數 （CPI）年增率2.36%，連續7個月「破2」觸及通膨警戒線。主計總處表示，1月CPI年增率2.84%，因為有春節因素，實質上2月CPI年增率比1月高，俄烏戰事又推升國際原物料價格，預料3月CPI年增率將再擴大。

外食族是這波高物價最大受害者，根據主計處統計，每戶家庭平均外食費支出較上年同期增340元(台幣，下同，約12美元)，其中漲幅前三大品項為中式早點、火鍋、西式早點，漲幅都超過6%。以平均每月消費支出8萬元的家庭為例，就CPI年增2.36%計算，每戶家庭平均支出會較上年同期增2080元。

由於進口小麥價格上漲，2月外食費年增率高達4.8%，不但創13年新高，更是連續141個月都上漲，其中以雞蛋 類漲幅飆上29.1%最高，持續創近3年新高。

全年CPI年增率是否會低於2%？主計總處5月將發布最新預測，目前全年CPI年增率仍維持1.93%。

主計總處表示，2月CPI年增率2.36%，主要是油料費隨國際油價 走高，加上水果、蔬菜、外食費、肉類上漲。7大類中，交通及通訊類費用年增率4.98%，其中光是國際油價走高，油料費就上漲16.88%，機票及汽車價通訊格分別漲9.60%及2.09%，通訊設備價格下跌4.55%，抵銷部分漲幅。

食物類年增率5.29%，其中水果受豪雨遞延影響，價格上漲12.71%，整體蛋類因供需失衡，價格上漲24.3%，雞蛋類年增更高達29.1%。

17項重要民生物資年增率3.17%，包括麵粉5.77%，是122個月以來新高；麵包年增率5.16%，是49個月新高；沙拉油、調理油年漲10.29%，主要是去年基期高，以及進口黃豆價格上漲。

廠商成本上升壓力也大增。2月躉售物價總指數較上年同月漲11.54%，俄烏情勢未解，預估3月還會再擴大。