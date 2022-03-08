新聞評論／援助烏克蘭要靠蹭，台灣主體性何在？

俄軍入侵烏克蘭 ，蔡政府加入制裁俄羅斯 行列，也發起聲援烏克蘭的行動，除捐贈廿七噸醫療用品，並設立捐款專戶發動「捐贈一個月所得」。對戰火中的烏克蘭，這些聲援行動固表達了台灣的人道關懷；但觀察蔡政府的相關作為，其實更像「意在宣傳」，在外交戰略上卻充滿盲點也看不出自省。

以捐贈醫療物資而言，外交部原稱，這批物資是先運往德國法蘭克福，再「透過適當管道進行救濟」；後又說，人道物資已送到波蘭，由該國戰略儲備署協助轉運烏克蘭。至於政府開設的「賑濟烏克蘭專戶」，則是「請駐波蘭代表處聯繫波蘭政府及其指定的非政府組織」，會將捐款送達。兩者的共同點是：要透過層層轉手傳遞，才能援助到烏克蘭。

我國援烏，須透過波蘭轉手，是因為我國並未與烏克蘭互設代表處，政府甚至缺乏任何與烏克蘭官方接觸的管道。因此，賑濟物資與捐款須全交由波蘭政府或相關組織統籌分配運用，烏克蘭人民甚至可能不知道有來自台灣的援助。人道援助本來就不求謝，有效支援才是目的；但蔡政府一再宣揚「Taiwan Can Help!」，卻落得錦衣夜行，豈非有違初衷！

諷刺的是，「譴責與制裁蹭美國，捐款與援助蹭波蘭」，幾乎就是蔡政府對俄烏戰爭的基本態度與作法。甚至，綠營政治人物與一些民間人士，也抱持這樣的看法。例如，民進黨副秘書長林飛帆到莫斯科駐台代表處抗議，高喊「此刻我們都是烏克蘭人」，除了個人作秀，並無實質功能，同時也簡化了俄烏關係的複雜性。又如，有網路鄉民聲稱將參加烏克蘭抗俄的「外籍志願軍」，最後卻稱要有人出錢幫他買機票才能成行；看來，也是「鍵盤參軍」成分居多。

台灣援烏落於這樣的半吊子，主要原因在蔡政府的外交政策一向偏重討好美日和西方國家，對其他國家不僅疏於經營，甚至毫不在意。以對烏關係的處理為例，我國駐外單位的權責畫分，竟是由駐莫斯科代表處和駐波蘭代表處「兼轄共管」。也因此，俄烏戰爭爆發後，我國在烏僑民和留學生缺乏倚靠，駐俄代表處則陷入無從著手的困境，當然無法處理對烏克蘭的各種援助，業務只好全交由駐波蘭代表處處理。

烏克蘭獨立後，雖與俄羅斯、中國大陸關係緊密，但近些年來已快速改變。烏克蘭對俄關係，隨著其國內親歐美與親俄勢力的拉鋸消長，轉為面向歐洲；與中國大陸的關係，則因俄烏交惡、新疆 棉事件和大陸欲併購烏克蘭軍工廠遭到官方阻止，而生齟齬。蔡政府對這樣的情勢變化毫無因應部署，才會在俄烏戰爭中，連捐款援助都不得其門而入。

然而，台烏關係並非長期如此。上世紀九十年代，兩國曾密切往來，我國甚至曾以直航基輔的方式，援助比此次多五倍的醫療物資給烏克蘭。儘管互設代表處一事，始終欠缺臨門一腳，但當時已經成功建立官方溝通管道。扁政府時期，雙方甚至還有國會議員和中央政府官員互訪，但此後台烏關係就是一片空白。直到這次戰爭爆發，台灣猛然發現竟然援贈無門。

近幾年，在國際社會抗中的氛圍下，蔡政府雖獲得不少外交紅利，但也凸顯了政府自甘在國際政治體系中扮演棋子角色，喪失自己的主體意識。何況，近期台灣處境屢屢被拿來比擬烏克蘭，但對烏國的援助，台灣竟只能以輾轉「蹭熱」的方式表達，未免太薄弱。送出一批援烏愛心後，蔡政府也該檢討修補外交戰略盲點了！