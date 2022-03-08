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少將挪2880元重判4年半太苛？藍綠幫喊冤：不符比例

台灣新聞組╱台北8日電
六名國民黨立委7日前往法務部為韓豫平陳情。(記者王聖藜／攝影)
六名國民黨立委7日前往法務部為韓豫平陳情。(記者王聖藜／攝影)

陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平因貪汙演習加菜金2880元(台幣，下同，約100美元)，最高法院依貪汙罪判韓有期徒刑4年6月定讞，藍綠立委都認刑度太苛；國民黨7名前、現任立委昨天前往法務部陳情，希望全案能提非常上訴。

本報系聯合報報導，聲援韓豫平的包括國民黨立委葉毓蘭、吳斯懷、費鴻泰、林奕華、李德維、鄭正鈐、國民黨前軍系立委陳鎮湘，以及前海軍二級上將費鴻波、台北市議員鍾小平、國軍退役軍人數十人。

聲援韓豫平人士高舉「抗議司法不公」、「爭榮譽」、「護尊嚴」等標語，法務部長蔡清祥接受陳情時稱，案件已經判決定讞，但會請所屬研究是否可提起非常上訴以為救濟。

韓豫平判刑後，失去退休俸，藍、綠立委先後聲援。民進黨立委劉世芳也在立法院為韓舉行記者會，認為韓的判決刑度與不法金額不符比例原則；國民黨黃復興黨部主委季麟連向法務部遞交陳情書；接著換七名前、現役立委率眾替韓豫平發聲。

韓豫平被控在2015年挪用漢光演習的加菜金2880元，用來支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海鮮的費用，日前依貪汙治罪條例之軍人利用職務上機會詐取財物罪判刑4年6月定讞。

韓豫平日前發聲明指出，他的判決一出，據聞部隊凡有使用加菜金的相關同袍等，切身自危，深恐加罪，軍心動搖。

中國時報報導，退輔會副主委李文忠開記者會聲援韓，該餐會是指揮官宴請，他奉命參加，法官認為參與餐會的政戰主任眷屬是與部隊無關之人，但在餐會前，他不認識他們，沒有任何關係，餐費也受指揮官核定，有核銷公文。

李文忠表示，本案頂多是誤觸法網，但判決不符比例原則，之前有軍人或退伍軍人犯間諜罪，判的刑度比這個還輕；退輔會已組專案小組，並陪韓到監察院陳情。

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