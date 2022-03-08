大S談愛好聚好散 獲讚「最佳前任」

大S(右)S與汪小菲去年11月離婚，至今106天。(取財自臉書)

回顧大S 情史敢愛敢恨，對前男友藍正龍、仔仔周渝民愛拿得起放得下，與汪小菲 離婚也不拖泥帶水，好聚好散，外界咸認為大S忠於自我的誠實態度好瀟灑，是「最佳前任」。

綜合媒體報導，同樣是離婚，汪小菲和大S好聚好散，和王力宏、李靚蕾 鬧翻形成強烈對比。汪小菲過去不乏被拍到出入夜店，大S始終相信另一半，如今雙方結束婚姻關係，大S依舊不出惡言，維持立場不變，「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」

而婚前大S曾與黑人陳建州、韓星「酷龍」具俊曄、藍正龍和仔仔周渝民交往，最為人所知的戀情，當然是「大藍戀」與「大仔戀」，俊男美女外型登對，又因戲生情，各自有CP粉支持，直到他們都結婚生子了才漸漸不被提起。

回顧以往情史，大S極度容易假戲真做，拍偶像劇「流星花園」戀上藍正龍，她曾坦言從第一眼就看中對方，還跟仔仔說「他好帥喔、你覺得我可不可以追他」，當時已經是大明星的大S，在愛情面前忠於自我，努力倒追剛出道的藍正龍，靠自己贏得這段姐弟戀。2004年大S和周渝民合作偶像劇「戰神」，彼此頻率對到，二度上演姐弟戀。

雖然兩段姐弟戀都無疾而終，但全部是好聚好散。

而大S和汪小菲離婚至今2個月，期間紛爭女方一律低調不談，展現絕佳風度，被網友封「最佳前妻」。而前婆婆張蘭過去也多次稱讚、直言很喜歡這個媳婦，日前開直播時，就有觀眾留言「和大S和好吧，我們真的很捨不得大S」，張蘭被發現默默按讚，似乎對兩人感情表態。不怪現再隨著大S再婚，前婆婆也只能祝福了。