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具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

先斬後奏 大S光速再婚韓團舊愛具俊曄

台灣新聞組╱台北8日電
大S（圖）和韓團「酷龍」成員具俊曄宣布結婚。(取材自微博)
大S（圖）和韓團「酷龍」成員具俊曄宣布結婚。(取材自微博)

大S再婚了！45歲的她情定52歲的韓團「酷龍」成員具俊曄，具俊曄今日在Instagram宣布與20多年前的那個她結婚，言下之意就是大S，兩人突如其來的感情相隔20多年再延續，決定相伴終身。兩人月初已經在南韓完成結婚登記，具俊曄很快就會飛到台灣和大S會面，並在台灣也登記結婚、度蜜月。

本報系聯合報報導，大S今天與具俊曄聯手宣布喜訊，具俊曄先在IG宣布「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。隨後大S轉發該則貼文寫道，「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」

中國時報報導，大S事前對再婚一事保密到家，連家人都沒說，完成結婚登記後，她直到昨晚才跟S媽、小S提到再婚一事，同時也才跟S媽說「酷龍」具俊曄今天在南韓公布喜訊的事，S媽當下氣炸了，但對於女兒先斬後奏的決定也只好接受。

大S再婚。（取材自臉書）
大S再婚。（取材自臉書）

小S上個月才表示姊姊離婚後「回春」狀態極佳，接著被問到姊姊是否有追求者，她先愣住3秒，後表示「我不敢再多聊，怕她罵，她會說妳一定要蹭我熱度嗎」？如今再看小S當時的反應，應是知道什麼但被封口。

南韓媒體報導，具俊燁稍早接受「TV DAILY」訪問，透露升格當人夫的心情。在找出大S電話後，他鼓起勇氣按下手機，「還在焦慮她會不會接聽，沒想到她很高興地接起電話。」20年前的緣分被這通電話重新牽起，具俊曄一聽到大S的聲音，就像時光倒流到20年前，年少時的種種回憶湧上心頭。

按耐不住熱切的心情，具俊曄主動求婚：「我問她『我們成為一家人好嗎』，這樣我們才能見面，然後她很爽快地說『好』。我們早已非常了解對方，不需要特別再花時間交往，因此不久前下定決心結婚，也已經完成登記了。」但因為疫情並沒有舉辦婚宴。

蘋果新聞網報導，45歲的大S與汪小菲去年11月離婚，至今106天，她有過多段戀情，但最令她愛得無法自拔的，就是大她7歲的韓星具俊曄，她當年先是化身迷妹強烈追求，交往後她更是花時間、金錢經營跨國戀，可是具俊曄當年是超級偶像，否認有女友，讓大S心痛不已，最後兩人交往1年左右分手。

具俊曄對南韓媒體表示，他即將出發到台灣，並在台灣度蜜月，之後會再回到南韓，但他並沒有說明大S是否會跟他一起到南韓定居。

大S和韓團「酷龍」成員具俊曄（圖）宣布結婚。(取材自instagram)
大S和韓團「酷龍」成員具俊曄（圖）宣布結婚。(取材自instagram)

大S 具俊曄 南韓

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