台遭俄羅斯列不友善國家 民間交易要俄政府點頭

逃到波蘭的烏克蘭難民7日在刺骨寒風中等待接駁車時，得到熱呼呼的飲料。（Getty Images）

俄國 塔斯社報導，俄羅斯政府7日將台灣列入不友善國家和地區名單。根據這一法令，俄國民眾和企業與不友善國家進行交易時均須俄國聯邦政府批准，且一律以俄國貨幣盧布進行支付。

名單中的國家，均為俄國入侵烏克蘭 後，對俄實施制裁或加入制裁的國家，包括美國、加拿大、歐盟各國、英國、烏克蘭、蒙特內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬利諾、北馬其頓、日本、南韓、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡 和台灣。塔斯社報導中特別註明，台灣被認為是中國的領土，1949年後由自己的政府統治。

俄國聯邦政府指出，根據這項法令，俄國公民、企業和地方政府等機構，對上述名單中外國債權人若負有外匯義務，將一律以盧布支付。這項新的臨時措施適用於每月超過1000萬盧布（約7.7萬美元）或同額外幣的付款。俄國遭國際經濟制裁，盧布兌美元匯率過去一周重挫超過三成。俄國總統普亭上周六簽署法令，容許俄國企業以盧布支付外國債權人，避免在資本管制下債務違約，確保金融穩定。

此外，台外交部長吳釗燮昨指出，賑濟烏克蘭專戶已累積逾3億元（新台幣，以下同，約1060萬美元）捐款，為快速提供難民安置協助，將從專戶第一次提撥1億元（約353萬美元），捐贈波蘭政府賑濟難民的專責單位；吳並表示，若在台烏克蘭學生、就業人士的家人赴台依親，或簽證需延長，政府一定幫忙到底，也正進一步討論協助烏國學生到台灣就學。

聯電榮譽董事長曹興誠近日撰文指出，很多人問若中國大陸攻台，美國人是否派兵協防台灣，這種問題「很丟臉」，台灣人不應要求美國派兵，而該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵。

民進黨前立委郭正亮昨表示，曹興誠的兩個小孩是美國人，曹自己是新加坡人，卻叫大家全民皆兵，呼籲曹以身作則再來談。