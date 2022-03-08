遭俄列不友善國家 美元債券以盧布支付？壽險業喊不OK

俄羅斯盧布。（路透）

針對俄羅斯 政府公布不友善國家名單，宣布允許政府和企業以盧布支付名單中的外國債權人，台灣大型壽險 公司昨天不約而同指出，「美元債券 以盧布支付是不OK的」、「他願意換我們也不敢拿」。大型壽險公司主管分析，美元債券要用盧布支付，「想像力太大了」，而且不是債務人這麼提議，債權人就得接受。

台灣壽險業持有俄羅斯債券部位最大的是新光人壽，去年12月底帳面價值294億元（台幣，以下同，約10.3億美元）。新光金控發言人李超儒昨指出，新壽的俄債部位都是美元計價，除非從發行條件做變更，否則沒有辦法談這件事情。

業者表示，盧布除了流動性不佳、貶值風險高等問題，把美元計價的俄羅斯債券改成用盧布收付，會跑出新的「盧布風險」，壽險公司的風控措施、內部作帳等都得連動更改，茲事體大。

壽險公司主管說，金管會先前公布壽險業持有俄羅斯投資部位約1382億元（約48.8億美元），當中九成都是投資俄羅斯政府公債，國壽已於日前公告在2月增提26億元（約9186萬美元）的俄羅斯債券預期信用損失。

對於俄國政府的作法，政大金融系兼任教授殷乃平表示，台灣金融業國際化程度有限，金融業持有俄羅斯債券的比重不大，因此這對台灣金融面傷害有限，集中在幾家比較國際化的銀行及壽險公司、影響是個別性的。

他說，原本外界以為俄羅斯會凍結債券，全部債務都會賴掉不還，因此銀行可能都打算以壞帳打掉，現在願意還盧布，已經算不錯，比被凍結還好一點，銀行也可以沖銷。

他說，俄羅斯在1998年就曾因為經濟轉型失敗，全部外債都不還，美國幾個有名的基金都被整到倒閉，這次至少還願意還錢，對台灣影響不大，真正受重傷的應該還是歐美的銀行。