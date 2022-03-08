我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

美售台F16先給波蘭？台方：純臆測 美方無此規畫

台灣新聞組／台北8日電
紐時報導，美國推動先提供F-16戰機給波蘭，台空軍7日表示，美方無此規畫。圖為F-16。（本報資料照片）
紐時報導，美國推動先提供F-16戰機給波蘭，台空軍7日表示，美方無此規畫。圖為F-16。（本報資料照片）

紐約時報報導，美國拜登政府正在推動提供F-16戰機給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機援助烏克蘭的補償。不過，美國下一批F-16原本承諾要出貨給台灣，成為美方考量的問題之一，波蘭也不太願意以戰機援助烏克蘭，唯恐捲入俄烏戰爭。

空軍司令部昨天表示，此則報導純為臆測，美方無此項規畫，而空軍持續綿密對美聯繋及專案管理，確保武器裝備如期如質如預算籌獲。台方在2019年11月就三讀2472億餘元（台幣，約87.3億美元）特別預算，向美採購66架F-16V（Block70）戰機，計畫部署於台東。

紐時報導說，美國官員5日密集討論，如何讓波蘭將烏克蘭飛行員熟悉的俄製米格-29戰機機隊轉交給烏克蘭，美國將把美製F-16戰機送給波蘭，作為補償。但這項交換行動很複雜，未必能成，因為這其中許多F-16戰機是美國承諾要提供給台灣，而美國在台灣的戰略利益更大。

烏克蘭總統澤倫斯基5日和300名美國國會議員視訊會議，希望獲得更多援助，包括戰機、無人機及刺針防空飛彈，他特別提到希望「東歐國家提供俄製戰機」，這類飛機是烏克蘭飛行員受訓時慣用。

美國國務卿布林肯6日接受CBS電視台訪問時表示，「我們對戰機交換計畫開綠燈，事實上我們正在與波蘭的朋友談」。他在前往烏克蘭鄰國摩爾多瓦訪問時表示：「我不能透露時間表，但我們正非常、非常積極地研究此事。」

歐盟日前也曾研究提供前蘇聯時代戰機給烏克蘭，歐盟外交政策主管波瑞爾一度公開承諾，但這項計畫最後還是放棄。歐盟成員中，目前只剩波蘭、斯洛伐克和保加利亞仍在使用蘇聯時代戰機，波蘭手上有20多架米格-29。

保加利亞和斯洛伐克上周都表明，無意提供戰機給烏克蘭。波蘭總統杜達上周也說，「我們不會提供任何戰機給烏克蘭，因為這等於是軍事干預烏克蘭衝突」。波蘭6日再度拒絕這項提議。

另外，台海軍因應將接收「迅捷專案」魚叉岸防飛彈系統，計畫編成軍團級「制海飛彈指揮部」，外傳海軍陸戰隊因此將面臨縮編，規畫比照美軍陸戰隊「濱海作戰團」，但海軍司令部昨否認，表示海軍從無縮編陸戰隊人力挪給新興兵力的規畫。

國防部、參謀本部與三軍司令部對如何支應這項新興兵力的人力需求，至今沒有共識，人力無著。

烏克蘭 歐盟 預算

上一則

為寵物羊、欠房租與房東口角 縱火釀6死

下一則

黑白集／民進黨推鍋三寶變四寶

延伸閱讀

男孩一人邊哭邊逃難… 170多萬烏克蘭人逃往中歐

男孩一人邊哭邊逃難… 170多萬烏克蘭人逃往中歐
售台F16戰機先交波蘭換俄機？美：傳言不實 僅內部討論

售台F16戰機先交波蘭換俄機？美：傳言不實 僅內部討論
只有烏人是難民？傳外國人遭歧視 被要求去另一個邊境

只有烏人是難民？傳外國人遭歧視 被要求去另一個邊境
唯恐捲入俄烏戰爭 波蘭：不會送戰機給烏克蘭

唯恐捲入俄烏戰爭 波蘭：不會送戰機給烏克蘭

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

2022-03-07 20:42
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

2022-03-07 12:10
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
新台幣揮別強勢格局，28元將成新常態。（本報系資料照片）

新台幣匯率 28元將成新常態 「最強亞幣」弱了

2022-03-05 21:40

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料