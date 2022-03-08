美售台F16先給波蘭？台方：純臆測 美方無此規畫

紐時報導，美國推動先提供F-16戰機給波蘭，台空軍7日表示，美方無此規畫。圖為F-16。（本報資料照片）

紐約時報報導，美國拜登政府正在推動提供F-16戰機給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機援助烏克蘭 的補償。不過，美國下一批F-16原本承諾要出貨給台灣，成為美方考量的問題之一，波蘭也不太願意以戰機援助烏克蘭，唯恐捲入俄烏戰爭。

空軍司令部昨天表示，此則報導純為臆測，美方無此項規畫，而空軍持續綿密對美聯繋及專案管理，確保武器裝備如期如質如預算 籌獲。台方在2019年11月就三讀2472億餘元（台幣，約87.3億美元）特別預算，向美採購66架F-16V（Block70）戰機，計畫部署於台東。

紐時報導說，美國官員5日密集討論，如何讓波蘭將烏克蘭飛行員熟悉的俄製米格-29戰機機隊轉交給烏克蘭，美國將把美製F-16戰機送給波蘭，作為補償。但這項交換行動很複雜，未必能成，因為這其中許多F-16戰機是美國承諾要提供給台灣，而美國在台灣的戰略利益更大。

烏克蘭總統澤倫斯基5日和300名美國國會議員視訊會議，希望獲得更多援助，包括戰機、無人機及刺針防空飛彈，他特別提到希望「東歐國家提供俄製戰機」，這類飛機是烏克蘭飛行員受訓時慣用。

美國國務卿布林肯6日接受CBS電視台訪問時表示，「我們對戰機交換計畫開綠燈，事實上我們正在與波蘭的朋友談」。他在前往烏克蘭鄰國摩爾多瓦訪問時表示：「我不能透露時間表，但我們正非常、非常積極地研究此事。」

歐盟 日前也曾研究提供前蘇聯時代戰機給烏克蘭，歐盟外交政策主管波瑞爾一度公開承諾，但這項計畫最後還是放棄。歐盟成員中，目前只剩波蘭、斯洛伐克和保加利亞仍在使用蘇聯時代戰機，波蘭手上有20多架米格-29。

保加利亞和斯洛伐克上周都表明，無意提供戰機給烏克蘭。波蘭總統杜達上周也說，「我們不會提供任何戰機給烏克蘭，因為這等於是軍事干預烏克蘭衝突」。波蘭6日再度拒絕這項提議。

另外，台海軍因應將接收「迅捷專案」魚叉岸防飛彈系統，計畫編成軍團級「制海飛彈指揮部」，外傳海軍陸戰隊因此將面臨縮編，規畫比照美軍陸戰隊「濱海作戰團」，但海軍司令部昨否認，表示海軍從無縮編陸戰隊人力挪給新興兵力的規畫。

國防部、參謀本部與三軍司令部對如何支應這項新興兵力的人力需求，至今沒有共識，人力無著。