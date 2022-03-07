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故宮南院突停電閉館 博物館界：不可思議

記者莊祖銘、陳宛茜／嘉義7日電
故宮南院6日上午突然停電，緊急通知一樓商店街業者暫停營業，現場漆黑一片。（記者莊祖銘／攝影）
故宮南院6日上午突然停電，緊急通知一樓商店街業者暫停營業，現場漆黑一片。（記者莊祖銘／攝影）

位於嘉義縣的故宮南院昨天上午9時多一樓商店街、二樓售票處服務中心和大廳等處突然停電，現場百餘名遊客抱怨。台灣史前文化博物館館長王長華表示，因變電器故障停止營運一天，讓人「不可思議」。

故宮南院昨天停電超過九小時，館方稱疑似匯流排零件故障導致開關跳脫才停電，不排除與四天前全台大停電有關，但沒有館藏文物受損。

故宮指出，因停電部分為公共空間，展廳與庫房空調系統供電雖不受影響，但該故障無法立刻排除，為避免影響服務品質，暫停營運一天。

王長華指出，大型博物館皆備有緊急發電機，不僅供應庫房典藏文物與展廳服務所需，也應供應公共區域的供電，才能維持公共服務的穩定與必要的安全，不會因為停電影響博物館的運作。

故宮南院處長彭子程說，園區內有六組匯流排電閥，其中一組開關因不明原因受損跳脫，正向外撥借零件搶修。這是故宮南院開館以來第二次無預警停電，上次3月3日大停電，館方緊急啟用發電機，電力僅中斷約十秒，此次停電屬內部零件毀損，機電工程單位正以最快時間搶通電力。

至於外界擔心文物是否因此受損？故宮指出，此次事故影響範圍為公共服務區，供電體系與文物所在的展廳庫房不同，展廳及庫房用電為台電雙饋線系統及設置三部緊急用發電機，備用電力充足無虞。

故宮南院6日上午停電緊急閉園，僅開放民眾入內借用廁所，民眾在工作人員引導下摸黑如...
故宮南院6日上午停電緊急閉園，僅開放民眾入內借用廁所，民眾在工作人員引導下摸黑如廁。（記者莊祖銘／攝影）

停電後，院方開放民眾入內上廁所，許多遊客在安全人員持手電筒指引下摸黑如廁，成另類奇景。彭子程說，停電當時約有百餘名遊客，均協助全額退票並緊急閉園，表達最高歉意。

「收藏品怕急劇溫差」，台南藝術大學古物維護研究所長曾信傑說，展示品依材質需要不同溫度和濕度，展示櫃和庫房恆溫恆濕系統靠電力運作，但因外在阻絕材質佳，短時間失去電力，溫濕度不會明顯變化，不用太擔心。

昨天有民眾從台中開車一個多小時來欣賞法華經展覽，被告知突然停電、無法入館，感到很失望；另有民眾到門口撲了空，質疑館方為何沒公告提醒遊客，反應慢半拍。

台南新營的謝小姐說，故宮南院動線規畫好，且室內有專屬兒童創意中心，室外有沙坑，適合闔家出遊，此次帶父母子女共八人來玩，到門口才看到停電休園公告，相當錯愕。

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