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台灣電網韌性美商會7成憂心 工總籲檢討能源政策

記者林海、謝柏宏／台北7日電
工總理事長王文淵（圖）6日表示將在半年內提出對政府改善能源政策的建言書。（本報資料照片）
工總理事長王文淵（圖）6日表示將在半年內提出對政府改善能源政策的建言書。（本報資料照片）

蔡英文總統2016年上任後，國內外工商團體始終關切與擔心的台灣經濟議題就是供電。

2016年5月蔡總統上任隔月，美國商會發表2016台灣白皮書，對新政府主張將在2025年廢核，以及承諾降低碳排放，白皮書明確表達憂心，直言不確定這兩項目標要如何達成。今年初美國商會公布「2022年商業景氣調查」，會長施立成指出，商會會員關注台灣的能源穩定供應與價格，近八成對供電穩定表示擔心，也有高達71%受訪者表示擔心電網韌性。

美國商會的商業景氣調查，今年首度將電網韌性納入會員調查範圍，不到兩個月後台灣立刻出現因電網故障造成的全台性停電，凸顯美商的擔憂其來有自。

蔡總統上任後推動2025能源轉型政策，美國商會白皮書每年均對台灣電力供應示警，從沒例外。去年美國商會在最新的白皮書中指出，去年出現的供電問題再次凸顯台灣長期能源自給的議題。

不只外商擔憂，台灣工商團體近年也不斷呼籲政府重視供電安全。全國工業總會昨天指出，理事長王文淵指示，半年內將提出產業對政府改善能源政策的建言書，因為產業發展是台灣生存的重要命脈，產業界一致關切台灣能源政策的後續走向以及發電配比的合理性，希望政府必須以負責任的態度重新檢討現行能源政策，讓產業可以安心在地經營。

工總秘書長蔡練生說，工總每年發表白皮書，能源議題均被列為重大建議案。他表示，隨著台商加速回流、半導體廠積極擴廠，電力需求量愈來愈高；另一方面，政府自喊出2025年非核家園後，目前天然氣占比達五成，綠能只有6%，燃煤發電也受地方政府限制，偏偏政府又喊出2050年碳中和的目標。

台灣要如何產出足夠電力來滿足產業需求？工商協進會理事長林伯豐、商總理事長許舒博都呼籲核能發電不應輕廢，而應備而不用；台泥董事長張安平則建議政府推廣綠能發電時，必須搭配至少20%的儲能設備才能平衡。

綠能 蔡英文 天然氣

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