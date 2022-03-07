台灣高教危機 「工作、志趣不合」每年近10萬人休學

台灣大專院校每年約有9萬5000人至十萬名學生選擇休學。圖為示意圖，與當事人無關。（本報資料照片）

台灣2022年學測公布成績後，高三生將於本月底選填志願。選校、選系有多重要？縱觀過往大專院校休學比率，每年大約都有7%的學生選擇休學，為何學生念不下去？

根據教育部 統計，大專校院學生人數從2011-2012學年度135萬多人下降至2020-2021學年度120萬多人，十年少了十萬多位學生，但同時每年約有9萬5000人至十萬人選擇休學。

分析休學原因，工作需求與學業志趣不合是主因。學生因工作需求而休學的比率從2012-2013學年20%，上升至2019-2020學年26%；學業志趣不合比率也逐年上升，2011-2012學年志向不合占休學原因14%，隨後年年增加，2019-2020學年度增加至18%；近三年每年都有將近兩萬名學生因興趣不合休學，教改長期強調自我探索，但選錯科系並未緩解。

無法適應大學生活也是休學原因之一。近三年因適應不良而休學的學生人數大幅增加，2017-2018學年有500多人因此休學，2019-2020學年飆長至近2000人，成長驚人。

就算撐到畢業，能否「學以致用」又是另一個問題。人力銀行2020年調查顯示，近七成上班族認為自己的工作與大學科系不相關，僅三成一認為學以致用。自認學非所用的上班族認為，學校所學不具一技之長、主修科系造成求職行業範圍受限與科系相關職缺薪資不符預期等，是學非所用主因。

值得注意的是，近四成上班族認為自己選科系是因「考試分數落在這個科系」，也有逾一成「完全由父母或長輩決定」，僅三成六上班族憑個人興趣考量科系。是否能盡早找到理想科系或有興趣領域，避免後悔或學非所用，是大人可多引導孩子思考的問題。