高速路車禍脫困 駕駛「不聽勸 」折返撿手機喪命

國道三號苗栗縣後龍鎮路段6日凌晨發生四輛轎車嚴重故，釀一死三傷，現場一片狼籍。（記者范榮達／攝影）

31歲蔡姓男子昨天凌晨開車在高速公路與汪姓男子轎車擦撞，車子翻覆，他和楊姓女友及時爬出車外逃生，卻又折返想撿拾掉落在車內的手機 ，被後方二輛疾駛而來轎車連續撞上，當場死亡；警方調查，楊女曾勸阻男友，但蔡仍冒險折返，結果命喪在第二次事故。

警方調查，55歲汪姓男子昨凌晨0時35分左右，在國道三號苗栗縣後龍鎮南下路段，車子突然出狀況，他從中線車道往外切想靠停，後方蔡男轎車閃避不及撞上，汪男轎車被撞後輪掛在分隔島上，蔡男轎車翻覆在內側車道。

汪男、蔡男和21歲楊姓女友趕緊下車，沒有大礙，但蔡脫困後又返回車子想拿手機，因現場沒有路燈一片漆黑，楊女覺得太危險，勸他不要撿了。

蔡還是冒險走回高速公路，32歲張姓男子、31歲沈姓女子此時相繼駕車疾駛而來，車燈照到前方有人已來不及煞車，瞬間先後撞上，蔡當場慘死車道上。

汪男說，昨開車回台中，引擎溫度突升高，為了安全才往外側車道減速切換，但還沒完成變換車道就被追撞。張男、沈女則說現場一片漆黑，沒想到會有人。

事故造成四輛車嚴重毀損，警方封閉兩個車道處理兩小時才排除，警詢後將張男與沈女依過失致死罪嫌移送偵辦。