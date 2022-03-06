老台中的記憶「幸發亭」蜜豆冰永遠打烊 赴大稻埕開店

幸發亭在台北大稻埕的新店招牌。圖／取自臉書粉專

台中市83年歷史的「幸發亭蜜豆冰本舖」去年8月宣布，台中的「台灣大道店」結束營業。今天在臉書 粉專PO文：「幸發亭，大稻埕再出發！」老台中人大喊「哭哭！」「還我幸發亭啊！」

台中幸發亭85年前在台中火車站旁的市場發發跡，去年因疫情 本鋪宣布結束營業，消息傳出，讓老台中人相當吃驚。幸發亭在台中多次改變營業地點，很受台中人喜愛，不料疫情警戒，無法內用，重創老店。

幸發亭臉書粉團，今天下午發布「幸發亭，大稻埕再出發！」「大稻埕，我們來了！」

貼文如下：「去年八月底，因為疫情我們暫時在臉書上跟大家告別。感謝當時一些媒體朋友看到臉書貼文後，報導我們歇業的消息，讓許多沒追蹤我們臉書的客人，在看到新聞報導之後少白跑一趟。

我們最感念在心的，是很多惋惜我們暫時停業的老顧客、好朋友們，從各種管道紛紛來向我們鼓勵打氣。經過這段期間的歇業、重整，幸發亭想向大家分享這個喜悅預告：「是的。我們即將再出發！」

幸發亭蜜豆冰本舖1938年發源於台中第一市場，由創始人陳溪在台中火車站以手推車沿街叫賣方式經營，當時蜜豆冰是參考日本 四果冰再加上12種自製配料製成。是許多學生、阿兵哥、台中人記憶中的好味道，目前已交由第三代經營。

1938年創始的幸發亭，83個年頭，歷經三代，陪伴許多人成長。接下來我們也要找回幸發亭本舖的舊雨新知，大家一起來陪伴幸發亭往百年好品牌前進！」

民國32年於第一市場擁有自己的攤位叫：辛發亭；再一次大火，少部分店面受損，災後便改名為「幸發亭」，就是取其希望能夠化辛酸為幸運。