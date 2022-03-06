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虛擬貨幣洗錢列非常高風險 沒監管機關 成主流洗錢工具

記者蕭白雪、李奕昕、張宏業／台北6日電
虛擬貨幣交易糾紛處於三不管地帶，有業者未提出洗錢防制法遵行聲明，擅自設置BTM（虛擬貨幣提款機），造成極高洗錢風險。（本報資料照片）
虛擬貨幣交易糾紛處於三不管地帶，有業者未提出洗錢防制法遵行聲明，擅自設置BTM（虛擬貨幣提款機），造成極高洗錢風險。（本報資料照片）

比特幣等虛擬貨幣投資日益熱門，如今更成為犯罪集團洗錢工具，政府最新的「國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」中，首度將虛擬貨幣列為洗錢風險「非常高」，比過去透過銀樓、當鋪、藝術品等洗錢的風險等級都高；報告中直指，虛擬資產已漸成犯罪集團主流洗錢工具。

行政院洗錢防制辦公室針對台灣36個行業及部門進行洗錢風險評級，根據各行業性質、與客戶關係、服務範圍及管道等風險因子逐一檢視，在「低、中、高、非常高」四個級別中，虛擬資產業沒有主管機關、對該產業掌控度低，且虛擬貨幣具高度匿名性、交易經濟價值，又可快速跨境轉移等特性，被利用於洗錢案件日增，首度被增列在「非常高」風險之列。

相較於當鋪業、外幣收兌處被列為低風險，藝術品拍賣業被評為中度風險，虛擬資產業顯然已逐漸取代過去傳統洗錢手法。

洗防辦的報告更彙整出台灣五大虛擬貨幣犯罪態樣，包括詐欺、擄人勒贖、恐嚇取財（包含電腦勒贖軟體），強盜及竊電挖礦等。

近年台灣不少證券商、企業、學校都曾被駭客癱瘓網路系統，或以勒索病毒鎖住電腦檔案，要求支付比特幣，甚至有綁匪要求肉票家屬用虛擬貨幣交付贖金；龐大黑錢流入隱密的虛擬通貨市場，成為最新經濟犯罪問題，但執法機關偵辦卻屢屢受挫。

警方統計顯示，最常見以虛擬貨幣洗錢的是詐欺。去年全台發生2萬4849件詐欺案，其中假投資詐騙手法就有4904件，騙走台幣20.8億元（約7382.9萬美元），占所有詐欺財損近四成，詐騙集團將鉅額贓款洗白。洗錢防制報告來自各執法機關的資料，前年至去年9月，虛擬資產投資詐騙金額就近台幣28.7億元（約1.01億美元）。

調查局也指出，投資虛擬貨幣近來常可見典型龐式騙局，這幾年虛擬貨幣因為熱門，不少廣告招攬會員投資；曾有號稱公司總部位於新加坡，派人到台灣和中國大陸招募民眾投資，只要購買虛擬貨幣投資套餐，一年後就可拿回超過兩倍的獲利，短短時間內就在上海、台灣吸金超過15億元台幣，上千民眾受害。

虛擬貨幣 投資 詐欺

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