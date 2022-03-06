黑白集／地方管制核食 被扣違憲大帽

台北市國民黨議員日前表示，台北市以具體的行動禁止核食進入校園，但行政院和衛福部宣布，相關地方食安自治條例管制福島食品規定牴觸憲法及食安法，函告無效。（本報資料照片）

行政院和衛福部宣布，地方食安自治條例管制福島食品規定牴觸憲法及食安法，函告無效。蔡政府無法讓人民免於核食恐懼也就罷了，竟還扛出違憲大帽，但憲法那一條規定人民必須接受核食？

中央與地方這場核食法規爭議的核心，就是「為保障人民身體健康，地方想比中央規定更嚴」。然而，地方依循中央的嚴管精神訂出更嚴格規定，何來牴觸？除非中央的命令是「不能嚴管」。

例如，對於電子遊戲場業管理條例中，營業場所應距離學校、醫院多遠規定，大法官 曾作出釋字第738號解釋，認為地方訂出比中央更嚴格、距離更長的規定並未違憲。莫非在蔡政府心中，遊戲機竟比核食「更毒」、更容易進入你我日常生活？

誠然，依地方制度法，中央有權認定地方自治條例無效，反正中央鴨霸（意指橫行不講理）也不是一兩天的事了；但是逕自判定地方食安自治條例牴觸憲法，用違憲大砲轟擊地方，不只視大法官如無物，更儼然也是在對萊豬釋憲案中的大法官下指導棋了。

憲法當然希望中央地方法規命令要有一致性，但憲法既是為保障人民權利而生，就絕不會強逼人民吃萊豬、吞核食；相較法規一致，保障人民健康權利顯然更貼近憲法核心精神。中央要宣告地方食安自治條例無效，鴨霸就好了，不要羞辱憲法。