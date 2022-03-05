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新聞評論／能源政策扭曲…蔡英文應兼台電董座

聯合報社論
台電高雄興達電廠開關場故障造成303全台大停電，蔡英文總統（右）4日專程南下親察興達電廠，高雄市長陳其邁（左）陪同。（記者劉學聖／攝影）
台電高雄興達電廠開關場故障造成303全台大停電，蔡英文總統（右）4日專程南下親察興達電廠，高雄市長陳其邁（左）陪同。（記者劉學聖／攝影）

蔡政府任內五年五次大停電，弄得民怨炸鍋，企業沸騰。政府口口聲聲保證不缺電，問題是脆弱的電力網一戳就破，一個環節斷鏈就全盤崩潰，完全暴露了政府的無能。台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭下台，這當然是必要的。經濟部長王美花，其實也沒有再戀棧的理由；光是電力發展一項，搞到這樣田地，實不足以擔當經濟發展的重責。

近年台灣頻頻斷電跳電，一副落後國家景象，讓人汗顏。三○三的大停電，一般民眾只是在生活中遭遇各種不便和挫折；但對企業而言，卻是生產成本及生產進度的實質損失。由於這次無預警大停電，全台40多個工業區500多家廠商生產線驟然停止，災情波及鋼鐵、石化、光電、半導體等產業，生產線上產品當場報銷，總計損失超過百億台幣以上。這些經濟部賠得起嗎？

諷刺的是，經濟部事後提出停電損失賠償方案，卻只對一般工業和民生用戶基本電費或當期電費打九五折，停電超過六小時者打九折。如此官式文章的形式化賠償方式，相對於民眾倉皇因應的精神損失，相對於企業界龐大的原料設備損失，簡直荒謬到可笑。尤其，政府近年不斷在南部招募企業投資設廠，連台積電這樣的用電大戶都落腳高雄；但對於興達電廠這樣一再出事的慣犯，經濟部卻始終束手無策，整個電網的穩定度也無法改善。

台電董座和總經理管理不善，都該下台；王美花若知恥，也無戀棧理由。建議台電董事長的最佳繼任人選，不妨由蔡英文總統本人親兼，就像她兼黨主席又兼選對會召集人一樣。

這個提議聽起來奇怪，卻非無理取鬧。原因是，現行能源政策完全是為蔡英文總統的八年任期量身訂做，而不是為台灣發展打造。這個政策經過一再扭曲，發現走不通仍一意孤行；至此，已不可能有人能妥善執行其政策。最佳之計，就是由蔡英文親兼台電董座，她才知道自己規畫的路徑是不是走得下去；否則，不管誰領導台電都是瞎子摸象。

蔡英文 台積電 投資

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