全台大停電 陳其邁轟台電「低級錯誤」開第一槍求償

台電高雄興達電廠開關場故障造成303全台大停電，蔡英文總統（右）4日專程南下視察興達電廠時向全體國人致歉。（記者劉學聖／攝影）

全台停電犯眾怒，蔡英文 總統4日前往高雄市視察興達電廠，公開向國人道歉。不過，高雄市長陳其邁仍重話批，指興達電廠不是第一次犯這種錯誤，讓高雄市民覺得很不滿，台電犯「低級錯誤，非常不應該」，並開縣市首長第一槍，市府將聘律師協助受害廠商向台電求償。在野黨更抨擊，台電只想用電費打折蒙混過關，廠商無奈感嘆停電損失算不出來，恐怕求償也沒用。

本報系聯合報報導，三○三全台大停電對全台民生、產業造成重大衝擊，國民黨文傳會主委凌濤昨批評，這次停電重創半導體產業、石化鏈，損失粗估百億台幣，經濟部卻僅祭出敷衍式補償法，杯水車薪，籲應全額補償民眾、產業損失。

不只在野黨有意見，屏東縣養殖業此次因停電也受損，民進黨 立委周春米昨表示將組成律師團，協助業者向台電提出侵權行為損害賠償訴訟。

前天全台大停電發生時，蔡英文總統正好在總統府內接見美國前國務卿 龐培歐，民進黨立委林楚茵昨表示，近年來台電重大疏失都發生在國家大事發生之際，她認同經濟部和台電高層必須負責，但不能讓台電變成「鐵打的衙門、流水的官」，犯錯疏失的第一線人員必須徹查、追究責任，檢調單位應該介入調查是否有內鬼。

蔡英文總統提出將對國家電力輸送和基礎設施韌性進行電網總體檢，對此各縣市長也紛紛提出南電北送的風險，及缺電造成更多燃煤發電的影響，是否該納入考慮低汙染的長期能源規畫。

新北市長侯友宜表示，前天看到太陽下山太陽光電沒辦法用，令人懷疑備載容量在哪裡，而每次都說要究責，結果若老是用人為疏失搪塞，這是一個不負責任的政府。

台北中國時報報導，陳其邁強調，台電在管理上輕忽怠慢，也沒有按照標準作業程序來做「實在是不可原諒，非常的不應該」，犯這種「低級的錯誤」實在不應該，台電要負起責任。

針對鋼鐵業等業者的經濟損失，陳其邁表示，經發局跟法制局將聘請律師協助，釐清停電造成的停工或訂單的損失，並向台電求償。