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說中會缺電被喻「先知」 郭台銘：能源政策須長遠

台灣新聞組／台北5日電
鴻海創辦人郭台銘因曾「預言」台灣一定會缺電，昔日「郭語錄」再度被網友翻出。（中央社資料照片）
鴻海創辦人郭台銘因曾「預言」台灣一定會缺電，昔日「郭語錄」再度被網友翻出。（中央社資料照片）

前天全台爆發大停電，引發工商界憂心，紛紛呼籲政府長遠規畫能源政策，鴻海創辦人郭台銘因曾「預言」台灣一定會缺電，昔日「郭語錄」再度被網友翻出，郭台銘昨在臉書發表聲明，指出相關單位應記取經驗，重新檢討流程，建議政府舉辦提高層級的能源會議，責成跨部會足夠有權的能源指揮官檢討問題、提出方案。

本報系聯合報報導，郭台銘並指出，大停電或許和缺電沒有關係，但執政者應提出支持台灣長遠發展的能源政策。

外界喻郭台銘是「先知」，郭表示，其實他是考量計算經濟成長和不穩定的電力來源後，認為台灣有面臨缺電的挑戰，面對挑戰，要預做準備，備而不用，但電力充足，經濟民生可能更加欣欣向榮，彼此有加乘效果。

他說，升高能源問題的衝突與矛盾只會內耗，專業問題回歸專業討論，而是否考慮核能，也應該在不受政治干擾，不預設前提的情況下。最後他建議政府舉辦提高層級的能源會議，責成跨部會足夠有權的能源指揮官，對以上的問題深入檢討，提出方案。

最近工商界向蔡英文總統表達擔心缺電，台泥董事長張安平認為，儲能是解決電力供應與配置的重要一環，他建議台灣必須像歐洲發展區域性、分散式的智能電網，比較不必擔心有個環節出錯，就影響全區輸配電；而區域智能電網，必須有儲能系統才能搭配、平衡。

張安平表示，綠能還不夠用，除了創造和儲存能源，節能是目前最好、最快平衡能源缺口的方法。如果能節約二、三成的用電量，眼前的缺電危機和開發能源的困境就能迎刃而解。

郭台銘 綠能 蔡英文

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