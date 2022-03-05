大停電後…火力電廠全開中部紅害 網諷：提前非核家園

台電高雄興達電廠開關場故障造成303全台大停電。（記者劉學聖／攝影）

三○三大停電後一天，台電高層連夜密集開會，只為確保不要連續兩日供電都出狀況，最早恢復滿載的火力電廠也「火力全開」，平安度過全民擔心的夜尖峰時段。學者指出，這些調度在在證明了備轉容量率「24%」，不能與有無缺電畫上等號，更直指綠營已經「扭曲缺電的定義」。

為因應台灣西部近日嚴重空汙，台中市及彰化縣均要求台中火力電廠配合降載減排，但前天興達電廠開關場事故造成全台大停電，中火10部燃煤機組扣除3部停機檢修，7部機組「火力全開」，造成中部空品達「紅害」等級，舉目一片霧茫茫，民眾抱怨「說好的友善降載呢？」、「成了全台大停電的另類受害者」。

台中市環保局說，3月1日起西半部空品不良，要求中火等大型汙染源降載減排，但前天興達電廠事故後無法燃煤供電，中火電力負載從54%提升至近70%，汙染排放增加11%。昨天中火仍火力全開，滿載發電。

三○三大停電當天，原能會深夜先准許核三廠二號機啟動，一號機因有些疑慮，等到昨天才准許啟動，核電機組又需要一段較長時間才能滿載；這段時間，網友諷刺形容「提前體驗非核家園」，包括中火、林口等火力電廠皆「全力以赴」，台電則強調，燃煤電廠運作符合環保承諾。

這幾天的電力調度令人心驚膽戰，三○三當天，台電與經濟部卻都強調「當下備轉容量率達到24%」，就代表「沒有缺電」，對此學者不以為然。

李敏指出，台電每日會估算、公布的備轉容量率，是以明日氣溫、工業用電量、是否為上班日等因素，估出最高用電量，再盤點供電能力，除穩定的核能、燃煤、燃氣之外，太陽光電與風電供電量只能用氣象和過去經驗來預估。

他指出，現在供電難題出現在太陽下山後，因此一整天的備轉容量率，會公布夜尖峰的數字。而三○三大停電當日，事發時是早上9時，用電尖峰未達到、但太陽光電的量已經上去，當下數字當然很漂亮，但並不足以判斷是否缺電。

「如果備轉還有7%，出問題的是南部的龍崎，中北部另有中寮、龍潭兩大重要變電所可用，不至於停電那麼久」，清大工程與系統科學系教授葉宗洸質疑，很可能把環保降載、不能動用的機組也算了進去。