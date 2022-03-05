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全台大停電究責 王美花掛保證：未來1年不出包

記者蔡晉宇／台北5日電
303全台停電事件，國民黨立委4日送上「王美花跳電雞排」給經濟部長王美花（中），要求她兌現承諾並負起政治責任。（記者潘俊宏／攝影）
303全台停電事件，國民黨立委4日送上「王美花跳電雞排」給經濟部長王美花（中），要求她兌現承諾並負起政治責任。（記者潘俊宏／攝影）

三○三全台大停電進入究責階段，經濟部長王美花昨天在立法院對台電操作上疏失表達歉意，並向國人擔保，未來一年內不讓類似的疏失再發生。但對於自己是否該負起政治責任，為本次停電事件辭職下台，王美花並未鬆口，僅說這三天會盡快完成全案調查，責任問題，三天後行政院會再處理。

國民黨立委曾銘宗質詢時問王美花，能不能保證，一年內不會再發生類似情況？王美花回應，一定要給國人這樣的擔保。曾銘宗再度確認，是否可以保證？王美花說，「是」。

王美花表示，如再有這樣類似的事發生，絕對是非常不應該的事情，當然就要負應該有的責任。作為政務官，應該負什麼責任、長官的要求，一定都遵守；但只要一天在這個位子上，就要把業務做到最好，讓台灣的電力系統、電力制度更好。

曾銘宗追問，政務官有兩種情況，一種是長官要求離開，一種是自己離開，假設發生類似跳電，會不會自己離開。王美花說，「這樣的假設問題，到了看狀況會自己有所決定」。

曾銘宗質詢行政院長蘇貞昌，由誰來對三○三大停電負政治責任。行政院長蘇貞昌表示，會追其原因、究其責任，內閣隨時會因應各種情況，有必要隨時都會有必要動作，但目前沒有要改組。

至於如何解決單一電廠出狀況牽連到其他地區停電情況。王美花說，將在兩個部分精進，首先是更完善操作面的防呆機制，把相關軟體、基建做到更好；第二是把全台電力供應系統在適當地方設斷點斷開，目前皆已著手在做了。

國民黨立委萬美玲表示，蘇貞昌平時很容易震怒，但對王美花特別寬容，目前停電補償很多民眾無感，產業補償辦法、標準、時程也未明。國民黨立委賴士葆也批評，按民進黨邏輯，王美花請辭後位子會越換越好，尤其王美花是蔡英文總統的愛將，後台夠硬，所以才能賴著臉皮不走。

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