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鏡電視「政變」 紙風車創辦人李永豐接董座

台灣新聞組╱台北5日電
李永豐。（本報資料照片）
李永豐。（本報資料照片）

剛拿到新聞頻道執照的鏡電視，尚未正式開台就驚傳內部「政變」，有董事質疑原董事長陳建平「干涉新聞」，昨遭過半董事突襲式解任，後續增資案也遭擱置。鏡電視昨舉行董事會，新董座由鏡電視董事、紙風車創辦人李永豐接任，總經理將由民視副總經理蔡滄波出任；藍營質疑，欠缺媒體經驗的李永豐恐扮演「門神」，化解後續阻力。

國民黨立委林為洲質疑，李永豐政治立場鮮明，長期與綠營關係密切，出任鏡電視董事長等於是「門神」，有助化解後續經營阻力；至於李永豐出任鏡電視董事長，是否影響新聞中立還待觀察，若有疑義，將要求國家通訊傳播委員會（NCC）釐清了解。

國民黨發言人黃子哲指出，李永豐沒有媒體經驗，也不是實質出資者，看起來就是找來當門神；至於蔡滄波在民視待很久，但因人事鬥爭被冷凍已久，這次有機會進鏡電視，跟政治正確有關。

紙風車昨聲明表示，李永豐於2021年9月已卸任行政管理職，李任職其他單位屬個人自由行為，予以尊重，但與該會業務無關。

鏡電視高層人事變更，還須送NCC審查。對於政變說，鏡電視昨表示，陳建平因公務繁忙才卸任。陳建平透過特助張寒青表示，鏡電視對NCC表明不做置入新聞，他非常尊重新聞自主和獨立採訪，有心人士以莫須有罪名抹黑，他將循法律途徑維護名譽。

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