地方難擋福食 中央函告自治條例無效

政府日前宣布開放福食進口。（本報系資料照片 ）

政府上月宣布開放日本 核食進口，行政院和衛福部食藥署昨已發函，說明地方食安自治條例已牴觸憲法及食安法規定，依地方制度法規定，中央予以函告無效。食藥署長吳秀梅說，衛生標準本由中央制訂，地方若因此開罰業者，等於不符法令，業者有權提出訴願，若有必要，中央可協助法令解釋、撤除裁罰，至今也尚無業者申請福島五縣食品報關。

食藥署上月公告兩項行政命令，包括「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測 證明項查驗機關申請查驗」及「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即刻開放福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣食品進口；若無違反「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，不得禁止輸入或販賣。兩項行政命令由備查改審查，立法院衛環、經濟、外交、財政與教育 委員會將擇期聯席審查。

至於地方政府搬出自治條例管制核食，行政院昨發函北市、桃園、台中、高雄、台南等五直轄市，食藥署則發函嘉義縣、雲林縣、基隆市、屏東縣、連江縣、澎湖縣、彰化縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣及新竹縣等11縣市，針對自治條例違反憲法及食安法，函告條文無效、不予核定。

北市衛生局昨表示，原則上會回到中央的食安法，只有兩種狀況可能開罰，一是輻射超標、二為進口禁止輸入的產品。台中市強調以市民健康為核心，後續會討論處理；桃園市衛生局表示，將與議會討論研議。高雄、台南則尊重中央權限。

吳秀梅指出，地方政府若執意禁福食或以自治條例開罰業者，業者有權向地方衛生局提出訴願，地方衛生局若執意開罰，業者可提出行政訴訟，有必要時，食藥署可協助解釋法令，行政法院將依法撤除地方政府的裁罰。