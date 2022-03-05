我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

只因貓咪哈氣 誘捕後潑強鹼虐死

記者李定宇／新北5日電
動保處將犯嫌(左三)帶往警局偵辦。(圖：新北市動保處提供)
動保處將犯嫌(左三)帶往警局偵辦。(圖：新北市動保處提供)

上月27日有網友發現新北市中和區一隻公貓被滾水燙過遭嚴重虐待，訊息並傳向新北市議員陳情要求協助，新北市動保處連日追查，透過一罐貓罐頭確認主嫌，犯嫌坦承因貓咪不斷哈氣因此使用強鹼對貓潑灑，筆錄時不敵良心譴責落淚懊悔不已，但仍依虐待動物致死函送地檢署偵辦。

日前民眾通報2月26日在中和區發現貓隻屍體，疑被人為虐死，新北市動保處派員會同員警至現場訪查搜尋各項可能疑點，並於林嫌住家發現貓罐頭，約談林嫌時起初矢口否認，但經動保處人員努力，最終突破林姓犯嫌心防坦承犯案。

林嫌表示，因住家後陽台長期遭流浪貓進入並大小便，使用貓刺網防止貓入侵沒有作用，遂上網買誘捕籠及罐頭，順利將貓捕捉帶回屋內，因該貓一直對林嫌哈氣，林嫌氣不過，遂拿水管疏通劑往該貓頭及身體潑灑。

但因疏通劑具有強鹼，貓咪受傷掙扎，林嫌發現鑄下大錯，又拿水往貓隻身上潑灑，想要稀釋強鹼不過為時已晚，林嫌不知怎麼處理就將貓籠打開放走該貓，但貓咪因傷摔落一樓後傷重死亡。犯嫌於筆錄時不敵良心譴責落淚懊悔不已，但已無法挽回逝去的毛寶貝生命。

新北動保處表示，虐待動物致死涉及刑責，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科台幣20萬元以上200萬元以下罰金，呼籲民眾有流浪動物問題，應通報動保處協助處理。

經調閱監視器發現貓隻從樓上掉落到停車場，鑽到車底下，過數十分鐘才死亡。(圖：新北...
經調閱監視器發現貓隻從樓上掉落到停車場，鑽到車底下，過數十分鐘才死亡。(圖：新北市動保處提供)

上一則

分手登報道歉 男「6個不該」萬人朝聖

下一則

鏡電視「政變」 紙風車創辦人李永豐接董座

延伸閱讀

俄烏戰爭「黑暗時刻看出人性」 他衝廢墟救魚缸、貓籠

俄烏戰爭「黑暗時刻看出人性」 他衝廢墟救魚缸、貓籠
粗糙手術讓猴子極度痛苦 馬斯克的Neuralink被控虐待動物

粗糙手術讓猴子極度痛苦 馬斯克的Neuralink被控虐待動物
小圓缸讓魚發狂繞圈死 法國業者：虐待動物 不賣了

小圓缸讓魚發狂繞圈死 法國業者：虐待動物 不賣了
小圓缸會讓魚發狂沒命 法國品牌商不再販售

小圓缸會讓魚發狂沒命 法國品牌商不再販售

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42
台副總統賴清德（右）今天在圓山飯店宴請美國前國務卿龐培歐。圖／取自賴清德臉書

賴清德宴請龐培歐準備鳳梨乾 席間聊到習近平

2022-03-03 12:03

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊