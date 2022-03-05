分手登報道歉 男「6個不該」萬人朝聖

李姓男子在聯合報頭版刊出「道歉啟事」，為與蘇姓女子曾發生過的爭執致歉。(翻攝自2022年3月4日出刊聯合報頭版)

一名男子昨在聯合報報頭下方刊登「道歉啟事」，向交往8年的前女友道歉，文中道歉許多交往期間做的錯事，提了6個「不該」，引起廣大網友討論。律師賴芳玉看到報導後分享在臉書 表示「現在分手都這麼赤裸嗎？」，連主持人陶晶瑩也看見該報導，表示「到底藏了多少故事」，陶晶瑩發文後引發萬人朝聖。

李姓男子昨日在聯合報頭版刊登的道歉啟事中提到「在與蘇小姐交往期間，不該吵架時不接電話讓人找不到，不該用報警方式處理感情事，更不該請同事騷擾蘇小姐媽媽」，甚至還說「不該在鬧分手後，為了買狗飼料，單獨載女同事去大賣場，不該置之不理與同事去尾牙唱歌，並讓同事傳買春訊息給我，交往期間不該在下班找女同事聊天」，並在文末提及「浪費蘇小姐八年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決，本人深感抱歉」。

據了解，李姓男子居住在新北市，刊登廣告費用為定價6萬4000元(台幣，約2254美元)。陶晶瑩發文後引發萬人朝聖，郁方直呼「訊息量太大」，KIMIKO也驚呼「哇噻」，網紅鬼才阿水則問「這個劇情可以拍成八點檔嗎？」還有網友笑說「登報者本來想說實體報紙沒人看的，所以答應蘇小姐刊登道歉啟事，現在被陶姐線上發行了...準備暴紅了！」

「ICU醫生陳志金」在臉書粉絲團對李男登報道歉提出五種可能性。他認為，如果以道歉換取不被告，是否需要詳細交待自己一些「無知」的做法，又曝露了對方「氣度」的問題？若是以道歉換取原諒或復合，全台的人都知道女方本名，這樣肯定是回不去了。

文末還邀網友一起找會不會有「藏頭詩」或「隱藏的話」，甚至是某些秘密組織的溝通方式。網友們留言提出看法，「我猜是法官判登報道歉，但男生不甘願，乾脆拖下水一起丟臉」、「整篇看下來就是在罵女方無理取鬧根本不是在道歉」、「把蘇小姐的抱怨一次寫完，看能不能好好分手，我看到的是女生不甘願分手，不會是我解讀錯誤吧」、「我以為這是劇組的宣傳手法耶？我沒看劇但看到有劇迷分享」。