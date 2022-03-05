我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

健保部分負擔轉彎 慢箋領藥第2次起不收費

台灣新聞組╱台北5日電
健保部分負擔轉彎，到醫學中心、區域醫院領取第二、三次慢箋者，不再多收費用。(本報資料照片)
健保部分負擔轉彎，到醫學中心、區域醫院領取第二、三次慢箋者，不再多收費用。(本報資料照片)

健保部分負擔調漲箭在弦上，最爭議的兩大問題包括赴醫學中心、區域醫院急診者，原依檢傷分類為第4、第5級輕症，需收最高800元(台幣，下同，約28美元)部分負擔，研議僅針對最輕症的第五級患者收取；而於醫學中心、區域醫院領取第二、三次慢箋者，則不多收100元部分負擔。

本報系聯合報報導，陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁推估，若衛福部與各界溝通順利的話，健保部分負擔調整方案，最快於3月中下旬預告，4月公告，5月上路。

急診部分負擔調整，健保署原規畫醫學中心、區域醫院第四至五級輕症檢傷分類各收800元、600元，但衛福部決定僅調高第5級部分負擔，1至2級重症則維持健保署提案，少收100至150元。據統計，全台每年急診就醫人數約600萬人次，第五級僅10萬至20多萬人次。

慢箋部分負擔調整，陳時中日前表示，首次領慢箋比照健保署規畫，當藥費在100元以下時，地區醫院、基層診所免收部分負擔，100元以上將依藥費比率的20％收取，上限200元。醫學中心、區域醫院均依藥費比率20%收取，上限300元。

不過若至醫學中心、區域醫院領取第二、三次慢箋，需多付100元部分負擔，其餘地區醫院、基層診所、社區藥局免收，引發大醫院反彈，認為藥品的浪費沒有層級之分。

中國時報報導，中華民國全國工業總會常務理事何語認為，100元無法解決分級醫療問題，站在民眾角度，不會為了100元跑到診所，考量重點應是診所有沒有大醫院的藥。付費者代表對慢箋的想法是「要收就都收，不然就都不收」，現在決定第2次起不收，是可以接受的。

消基會董事胡峰賓則說，慢箋自第二次起免收，有助減少民眾負擔，這點消基會認同，不過，藥費支出越來越高，現行部分負擔改革仍無法解決高階藥品問題。

醫學 健保 中華民國

上一則

新聞評論／能源政策扭曲…蔡英文應兼台電董座

下一則

要五毛給一元？龐培歐曾爭取台投資 國發會婉拒

延伸閱讀

健保慢箋擬分級收費 大型醫院強烈反彈

健保慢箋擬分級收費 大型醫院強烈反彈
健保部分負擔調漲激辯 交陳時中拍板 最慢6月底上路

健保部分負擔調漲激辯 交陳時中拍板 最慢6月底上路
親情健保 Affinity by Molina Healthcare 2月14日重新開放所有社區服務中心

親情健保 Affinity by Molina Healthcare 2月14日重新開放所有社區服務中心
台健保擬廢停保制度 僑胞有話要說

台健保擬廢停保制度 僑胞有話要說

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42
台副總統賴清德（右）今天在圓山飯店宴請美國前國務卿龐培歐。圖／取自賴清德臉書

賴清德宴請龐培歐準備鳳梨乾 席間聊到習近平

2022-03-03 12:03

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了