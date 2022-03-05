健保部分負擔轉彎 慢箋領藥第2次起不收費

健保部分負擔轉彎，到醫學中心、區域醫院領取第二、三次慢箋者，不再多收費用。(本報資料照片)

健保 部分負擔調漲箭在弦上，最爭議的兩大問題包括赴醫學 中心、區域醫院急診者，原依檢傷分類為第4、第5級輕症，需收最高800元(台幣，下同，約28美元)部分負擔，研議僅針對最輕症的第五級患者收取；而於醫學中心、區域醫院領取第二、三次慢箋者，則不多收100元部分負擔。

本報系聯合報報導，陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁推估，若衛福部與各界溝通順利的話，健保部分負擔調整方案，最快於3月中下旬預告，4月公告，5月上路。

急診部分負擔調整，健保署原規畫醫學中心、區域醫院第四至五級輕症檢傷分類各收800元、600元，但衛福部決定僅調高第5級部分負擔，1至2級重症則維持健保署提案，少收100至150元。據統計，全台每年急診就醫人數約600萬人次，第五級僅10萬至20多萬人次。

慢箋部分負擔調整，陳時中日前表示，首次領慢箋比照健保署規畫，當藥費在100元以下時，地區醫院、基層診所免收部分負擔，100元以上將依藥費比率的20％收取，上限200元。醫學中心、區域醫院均依藥費比率20%收取，上限300元。

不過若至醫學中心、區域醫院領取第二、三次慢箋，需多付100元部分負擔，其餘地區醫院、基層診所、社區藥局免收，引發大醫院反彈，認為藥品的浪費沒有層級之分。

中國時報報導，中華民國 全國工業總會常務理事何語認為，100元無法解決分級醫療問題，站在民眾角度，不會為了100元跑到診所，考量重點應是診所有沒有大醫院的藥。付費者代表對慢箋的想法是「要收就都收，不然就都不收」，現在決定第2次起不收，是可以接受的。

消基會董事胡峰賓則說，慢箋自第二次起免收，有助減少民眾負擔，這點消基會認同，不過，藥費支出越來越高，現行部分負擔改革仍無法解決高階藥品問題。