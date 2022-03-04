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烏俄戰火連天 烏籍台灣媳婦淚提家鄉：爆炸地板都在震

記者劉柏均／台中報導
烏克蘭籍台灣新娘歐拉回憶家鄉戰爭情況，每幕震撼仍歷歷在目。圖／移民署台中第二服務站提供
烏克蘭籍台灣新娘歐拉回憶家鄉戰爭情況，每幕震撼仍歷歷在目。圖／移民署台中第二服務站提供

烏俄戰火持續延燒，烏克蘭籍的歐拉嫁到台灣成為新住民，幸運地在戰前完成居留申請，日前與丈夫回到台灣，躲過無情烽火。但想到仍在故鄉的家人，歐拉驚恐地描述戰爭狀況，生死關頭瞬間仍歷歷在目。

烏克蘭籍歐拉與丈夫辛先生因在波蘭工作相識相戀，進而結成連理成為台灣新住民。辛先生說，往年都會帶歐拉回台灣，所以對台灣的生活適應良好；歐拉也表示，老公就是專業的台式料理主廚，她就是被台灣料理擄獲胃與心。

「真的很幸運！在開戰前我們就完成了在莫斯科辦理的所有手續，順利地提出了在台灣的居留申請！」辛先生表示，現在俄烏戰事爆發，歐拉的家人都仍留在烏克蘭。

提到仍在烏克蘭的家人，歐拉表示，母親是學校老師，所以家人們都躲到學校的地下室裡，家距離首都基輔30公里，莫約是台中市中心到清水區的距離，所以烏克蘭家人可以清楚看到炸彈的閃光，躲避轟炸時，還能明顯地感受到四周牆面的震動，每幕震撼仍歷歷在目。

移民署台中第二服務站昨天特別送上關心與祝福，並告知居留延期等相關注意事項，同心祈願戰爭早日結束。

站主任王驥表示，移民署對於因家鄉遭受戰火侵襲，在台居停留的烏克蘭新住民及外國朋友，會持續給予關懷及協助，居停留都可依規定延期，若即將屆期或居留原因消失但因母國有危險性而無法離境的話，皆可向移民署各服務站申請延長停留/離台期限，而且沒有次數限制。

移民署台中第二服務站也提到，「1990」諮詢專線提供中、英、日、越、泰、印尼等7種語言，在台遇到任何問題的外國朋友，都可撥打尋求協助。

歐拉與烏克蘭家人新年一起聚餐，怎料現在竟因烏俄戰火需躲藏在防空避難室內。圖／移民...
歐拉與烏克蘭家人新年一起聚餐，怎料現在竟因烏俄戰火需躲藏在防空避難室內。圖／移民署台中第二服務站提供
歐拉與丈夫辛先生因在波蘭工作相識相戀，進而結成連理成為台灣新住民。圖／移民署台中...
歐拉與丈夫辛先生因在波蘭工作相識相戀，進而結成連理成為台灣新住民。圖／移民署台中第二服務站提供

烏克蘭 移民 印尼

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