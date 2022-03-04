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蔡任內已4次大停電 業界促調整能源結構思考核電

台灣新聞組／台北4日電
工商協進會理事長林伯豐，呼籲政府重新思考核電與未來淨零碳排趨勢。（本報資料照片）
工商協進會理事長林伯豐，呼籲政府重新思考核電與未來淨零碳排趨勢。（本報資料照片）

八大工商團體1日才會見蔡英文總統，蔡英文向企業大老保證供電穩定，3日就發生全台大停電，這也是蔡英文總統上任以來第四次全台大停電。工商協進會理事長林伯豐昨天表示，「我本來預計明年才會有缺電的狀況，沒想到今天就停。」他指出，電力穩定是企業最大的期盼，呼籲政府能源政策應做更長遠規畫。

本報系聯合報報導，三○三全台大停電，企業界代表都有話要說，包括台玻董事長林伯豐、台泥董事長張安平、鴻海董事長劉揚偉均認為，政府應該要有更好的解決方案。鴻海創辦人郭台銘在去年底早就示警，今年一定缺電，被產業界視為一語成讖；劉揚偉昨天表示，相信在政府的規畫下，一定會有一套方法解決企業供電問題，「我們拭目以待」。他說，政府想必也知道供電是一個需要解決的問題。

林伯豐希望，政府重新思考能源政策，不要只看短期，要有長期務實的供電政策，如果政府不從能源結構調整，三天兩頭缺電的情況，一定還會發生。

台北中國時報報導，林伯豐認為，降壓供電就已顯示政府供電相當不穩與不足，以目前能源政策來說，再生能源的供電進度遠遠不如預期，不僅落後原訂目標，相較於其他國家也有一段差距。對再生能源2025年占比要達20％，他相當悲觀。

特別是台灣要在2050年天然氣發電達50％，林伯豐認為，台灣能源多依賴國外進口，一旦發生海運運費飆漲、地緣政治衝突，不但船運是不可靠的，加上台灣儲存設備有一定限制，天然氣供電自然不穩定；反觀核電，日本逐漸增加，美國、法國占比更遠高於台灣，顯示先進國家仍考慮使用核能，台灣應重新思考核電與未來淨零碳排趨勢。

蔡英文 天然氣 鴻海

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