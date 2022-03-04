我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

缺電政府不扛責 民眾苦沒電活該？

記者 黃有容
等待光明 雄左營區至3日晚九點多仍未復電，從空中看只有少數大樓發出黯淡光芒。記者劉學聖／攝影【作者：劉學聖，日期：2022-03-04，數位典藏序號：20220303210506288】
等待光明 雄左營區至3日晚九點多仍未復電，從空中看只有少數大樓發出黯淡光芒。記者劉學聖／攝影【作者：劉學聖，日期：2022-03-04，數位典藏序號：20220303210506288】

一年三次全台大停電，恐怕是台灣民眾在此之前從來沒有想過的事，沒想到在國際科技日新月異、護國神山技術突飛猛進的同時，台灣的供電穩定，竟反方向倒退，讓南部民眾回到點蠟燭的日子。經濟部長王美花說，這不是缺電，似乎有意讓蔡政府脫罪，但這麼誇張的停電頻率源於電網韌性的脆弱，起因正是再生能源的躁進，造成電網難以負荷，終究是民進黨政府能源政策的問題。

王美花3日晚二度於台電開記者會鞠躬道歉，台電一年多次人為疏失寫「螺絲最鬆」紀錄；而她一年經歷三次停電而沒有下台，也成了台灣政治史難得紀錄，也難怪連陳前總統水扁也看不下去，強調經濟部長要負政治責任，不是台電董事長、總經理請辭的行政責任可以交代。

其實，全怪王美花也未必公平。鼓吹「綠能好棒棒」的蔡政府上上下下，有人告訴過民眾，會有這種後遺症嗎？不但沒有，更不停開支票表示「穩定供電」。一年三次全台大停電、數次小跳電，蔡政府無人負責、無人下台，臉皮厚的程度前無古人；去年5月連兩次停電後，聲稱要全面健檢、盤點，最令人害怕的是，健檢、盤點了近一年，大停電還是如此輕易就發生了，夜尖峰的缺電幾乎是一樣的劇本。前幾日蔡總統接見工商團體，又再度保證會穩定供電，而這一巴掌，來得很快。

停電發生時，無論大綠、小綠，都先忙著跳出來說「沒有缺電」，但民眾停電12小時的痛苦，誰來承擔？對人民來說，無論使用多少不同的專有名詞，「沒電」的次數就是變多了、「沒電」的時間就是變長了，若政府都不願扛責，更無能提出真正有效的解決方式，人民難道只配「活該」嗎？

綠能 支票 民進黨

上一則

龐培歐一場專題演講 價碼逾2.5萬美元

下一則

新聞評論／走鋼索的電力 折磨人民和經濟

延伸閱讀

興達電廠事故全台549萬戶大停電 府院致歉

興達電廠事故全台549萬戶大停電 府院致歉
台灣大停電逾12小時 高雄180萬停電戶晚間重見光明

台灣大停電逾12小時 高雄180萬停電戶晚間重見光明
興達電廠「砰」一聲 台灣全島大停電500萬戶受影響

興達電廠「砰」一聲 台灣全島大停電500萬戶受影響
制裁俄羅斯恐增天然氣成本 國發會：已預購6個月

制裁俄羅斯恐增天然氣成本 國發會：已預購6個月

熱門新聞

(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍