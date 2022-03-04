缺電政府不扛責 民眾苦沒電活該？

等待光明 雄左營區至3日晚九點多仍未復電，從空中看只有少數大樓發出黯淡光芒。記者劉學聖／攝影【作者：劉學聖，日期：2022-03-04，數位典藏序號：20220303210506288】

一年三次全台大停電，恐怕是台灣民眾在此之前從來沒有想過的事，沒想到在國際科技日新月異、護國神山技術突飛猛進的同時，台灣的供電穩定，竟反方向倒退，讓南部民眾回到點蠟燭的日子。經濟部長王美花說，這不是缺電，似乎有意讓蔡政府脫罪，但這麼誇張的停電頻率源於電網韌性的脆弱，起因正是再生能源的躁進，造成電網難以負荷，終究是民進黨 政府能源政策的問題。

王美花3日晚二度於台電開記者會鞠躬道歉，台電一年多次人為疏失寫「螺絲最鬆」紀錄；而她一年經歷三次停電而沒有下台，也成了台灣政治史難得紀錄，也難怪連陳前總統水扁也看不下去，強調經濟部長要負政治責任，不是台電董事長、總經理請辭的行政責任可以交代。

其實，全怪王美花也未必公平。鼓吹「綠能 好棒棒」的蔡政府上上下下，有人告訴過民眾，會有這種後遺症嗎？不但沒有，更不停開支票 表示「穩定供電」。一年三次全台大停電、數次小跳電，蔡政府無人負責、無人下台，臉皮厚的程度前無古人；去年5月連兩次停電後，聲稱要全面健檢、盤點，最令人害怕的是，健檢、盤點了近一年，大停電還是如此輕易就發生了，夜尖峰的缺電幾乎是一樣的劇本。前幾日蔡總統接見工商團體，又再度保證會穩定供電，而這一巴掌，來得很快。

停電發生時，無論大綠、小綠，都先忙著跳出來說「沒有缺電」，但民眾停電12小時的痛苦，誰來承擔？對人民來說，無論使用多少不同的專有名詞，「沒電」的次數就是變多了、「沒電」的時間就是變長了，若政府都不願扛責，更無能提出真正有效的解決方式，人民難道只配「活該」嗎？