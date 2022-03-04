新聞評論／走鋼索的電力 折磨人民和經濟

蔡總統3日接見訪台的美國前國務卿龐培歐 ，頒贈他「特種大綬景星勳章」；與此同時，全台發生嚴重的大停電，現場網路直播緊急喊停，總統府並為此致歉。全台在大停電中迎接龐培歐到訪，也許不只是一個隱喻：戰火中的烏克蘭 ，目前許多城市也正處於黑暗狀態；而不斷鼓吹兩岸對抗的龐培歐，會在乎台灣經濟與人民的安定嗎？蔡英文忙著扮演外交棋子，會在乎普通百姓的生活嗎？

諷刺的是，就在前一天，環保署的環評大會以短短一個半小時快速通過中油的「三接」外推案，蔡政府笑納了「護藻礁」公投失敗的成果。說好的「藻礁永存」，必要時可以棄之不顧；至於說好的「供電無虞」，卻連年上演大停電，民眾也只能繼續埋單苦吞磨難嗎？去年蔡政府大內宣奏效，四大公投皆未過關；當時鴻海創辦人郭台銘即曾示警：「明年一定停電，大家做了決定就不要抱怨。」不少網友翻出這段話，大讚郭董「神預言」，「真是先知」。問題是，如果人民自甘接受大內宣洗腦，任何先知或專家的明智警示又有何用？

近幾年，台灣歷經了各種各樣的停電事件，台電的理由形形色色。撇開饋線跳脫這類芝麻小事不談，原因包括：包商操作天然氣 供應管路卡片更換不當、變電廠故障導致電廠電壓驟降、太陽光電及風力發電不如預期、核電廠人員滑動椅子誤擊開關、變電箱老舊故障起火等等。這些都還只是台電的片面之詞。明眼人不難看出，綠能發電比重不如預期，是決策判斷一路錯誤所致；設備老舊未能及時更新，是經營管理怠忽；除此之外，屬於執行層次的「胖手指」疏誤，則多到不可思議。

換言之，台灣的停電事故頻繁到令人難以忍受的地步，一方面具有決策不當的因素，另一方面則是台電士氣低迷導致人為疏失不斷，兩者並交互影響。因此，每次停電過後台電對外解釋，都以「備轉容量率充裕」為由要民眾放心；這樣的說詞其實已經毫無說服力。原因是，就算備轉容量再充裕，往往內部一個人為疏失或系統失靈，就導致各種跳電斷電事故不斷。以0303大停電時為例，備轉容量率還高達24％，但系統一掛掉，所謂備轉容量根本無用武之地。霎時間，民眾家中所有電力設備均告停擺，商店鐵門無法開啟營業，電腦無法使用。送不到民眾家中的電，不論備轉容量多高，都等於零。

更嚴重的是，能源政策失當的問題已被攤在陽光下，蔡政府仍裝作視而不見，無意調整解決。最明顯的事實是，最近台灣電力供應的緊張時段，已由夏日午後移到常日的太陽下山後，即使在冬日也出現供電緊俏；問題就在，太陽光電的能量在日落時剎那歸零。這個問題原可透過延緩既有核電廠退役解決，以設法保留多一點穩定的基載電力；但蔡總統執意推動非核，卻把任務交給脆弱多變的燃氣發電承擔。

試想，天然氣價格易受國際行情波動，又儲存不易，要靠它供應全台五成多的電力，根本是不切實際的設計。就算我們可以用高價購得，一旦兩岸發生像烏克蘭那樣的戰端，台海遭到封鎖，天然氣運輸船根本無法入港；屆時，中共不必動手破壞，台灣自己就陷入了缺電及停電的困境，不是嗎？這個問題，專家已經提醒過無數次，多數民眾都如鴨子聽雷不以為意，政府也不理不睬。

如今，在烏克蘭戰火的映照下，人們也許會想得更透徹些：走鋼索的電力，是在折磨百姓和經濟。