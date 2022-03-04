「不要雞排 部長下台」在野齊轟離譜

興達電廠開關場事故釀全台大停電，經濟部長王美花與台電董事長楊偉甫（左）舉行記者會向民眾致歉，並表示初步調查事故係人為操作疏失。(記者林澔一／攝影)

蔡英文總統周二才保證供電穩定，不僅當天竹科就跳電，昨更全台大停電。立院在野黨團齊轟離譜，要求經濟部長王美花與台電董事長楊偉甫下台負責，國民黨 團更主張台電須全額賠償全台民眾停電損失。

王美花年初打包票供電無虞，還稱要跟曾提醒台灣今年會缺電的鴻海創辦人郭台銘「賭個雞排」。國民黨團總召曾銘宗說，大停電影響台灣形象與2300萬人民用電、台灣整體產業發展權益，「不稀罕她的雞排，這麼大的事情希望她下台」。

曾銘宗批評，昨天全台大停電凸顯民進黨 政府能源政策有問題，台電輸配電線路管理也出狀況；2017年發生815大停電，時任經濟部長的李世光下台負責；但去年513與517接連發生兩次大停電，楊偉甫到現在沒有處分，王美花到現在安然無恙。

侯友宜表示，大停電對產業傷害是很重的，近幾年大停電狀況層出不窮，中央應面對問題，「人民最不欠缺的就是王美花的雞排，尤其這次停電以後，家裡冰箱放雞排，應該都壞掉了。同樣出席北環段動土典禮的柯文哲補刀，「我也要領一份，在哪裡發？」

●扁臉書 開砲：經長請辭下台

此外，連民進黨執政的桃園、台南及高雄市長也挺不下去，異口同聲：要檢討如何穩定供電，專案減免電費，降低民眾損失。

前總統陳水扁也在臉書開砲，「台電董事長、總經理請辭負責，那是行政責任。經濟部長應負政治責任，不是自請處分，而是請辭下台！」