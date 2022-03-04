台灣大停電民怨炸鍋 府院道歉 經長自請處分

興達電廠開關場事故昨天釀成全台大停電，經濟部長王美花昨上午10時40分急赴台電說明、道歉，但南部部分用戶停電時間竟持續到晚間9時，影響長達12小時，為近年最嚴重停電事故。王美花晚間9時30分再率台電高層舉行記者會，表示初步調查事故係人為操作疏失，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利已請辭以示負責，王美花則自請處分；但行政院長蘇貞昌指示，相關究責等詳細報告出爐再處理。

303大停電範圍遍布全台，總統府發言人張惇涵表示，初步了解是因高雄興達電廠事故所導致，蔡英文 總統已指示行政院及相關部會盡速釐清完整事故原因，因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。行政院發言人羅秉成昨在行政院會後記者會也三度道歉。羅秉成說，初步原因調查應是屬於「設備基建跳脫」所致，但也凸顯台灣南電北送的困境與脆弱。

昨天高雄入夜後仍有多個行政區遲遲不來電，連手機 訊號也受影響，民怨沸騰。蔡總統今天將到興達發電廠視察。

全台大停電，南部成重災區，台南永康區住戶一天內停電三次，有住戶停電又停水，「榮登全台最悲情」，氣得飆罵「台電太爛了！」高雄市有186萬戶停電，有些區域入夜成「無光之城」，街道一片黑，有主婦戴頭燈炒菜、民眾到賣場搶買手電筒，有些路段一邊有電、一邊漆黑，一條街兩個世界。

高雄停電戶直至昨晚間9點半復電，從白天到日落，有人家住九樓，來回走兩趟哀怨「腳快斷了」。全台共發生328件電梯停電，共395人一度被困在電梯內。

雪上加霜的是停電連帶影響送水，台南、高雄、屏東共約130萬戶受影響，其中高雄有上百萬戶停水。

昨天復電也面臨挑戰，傍晚太陽光電逐漸減少時，其他發電機組還沒完全恢復滿載，但民眾夜間用電需求增加，為了維持電網平衡，南部地區仍必須要卸載掉部分用戶的饋線，以減少需求。

台電董事長楊偉甫也坦言，再生能源併網之後，電網負載高，造成電網韌性不足，台電已採主動式管理方式到脆弱點去巡視，但這次還是發生人為疏失。