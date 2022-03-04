我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

台灣大停電民怨炸鍋 府院道歉 經長自請處分

台灣新聞組╱台北4日電

興達電廠開關場事故昨天釀成全台大停電，經濟部長王美花昨上午10時40分急赴台電說明、道歉，但南部部分用戶停電時間竟持續到晚間9時，影響長達12小時，為近年最嚴重停電事故。王美花晚間9時30分再率台電高層舉行記者會，表示初步調查事故係人為操作疏失，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利已請辭以示負責，王美花則自請處分；但行政院長蘇貞昌指示，相關究責等詳細報告出爐再處理。

303大停電範圍遍布全台，總統府發言人張惇涵表示，初步了解是因高雄興達電廠事故所導致，蔡英文總統已指示行政院及相關部會盡速釐清完整事故原因，因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。行政院發言人羅秉成昨在行政院會後記者會也三度道歉。羅秉成說，初步原因調查應是屬於「設備基建跳脫」所致，但也凸顯台灣南電北送的困境與脆弱。

昨天高雄入夜後仍有多個行政區遲遲不來電，連手機訊號也受影響，民怨沸騰。蔡總統今天將到興達發電廠視察。

全台大停電，南部成重災區，台南永康區住戶一天內停電三次，有住戶停電又停水，「榮登全台最悲情」，氣得飆罵「台電太爛了！」高雄市有186萬戶停電，有些區域入夜成「無光之城」，街道一片黑，有主婦戴頭燈炒菜、民眾到賣場搶買手電筒，有些路段一邊有電、一邊漆黑，一條街兩個世界。

高雄停電戶直至昨晚間9點半復電，從白天到日落，有人家住九樓，來回走兩趟哀怨「腳快斷了」。全台共發生328件電梯停電，共395人一度被困在電梯內。

雪上加霜的是停電連帶影響送水，台南、高雄、屏東共約130萬戶受影響，其中高雄有上百萬戶停水。

昨天復電也面臨挑戰，傍晚太陽光電逐漸減少時，其他發電機組還沒完全恢復滿載，但民眾夜間用電需求增加，為了維持電網平衡，南部地區仍必須要卸載掉部分用戶的饋線，以減少需求。

台電董事長楊偉甫也坦言，再生能源併網之後，電網負載高，造成電網韌性不足，台電已採主動式管理方式到脆弱點去巡視，但這次還是發生人為疏失。

高雄瑞豐夜市有許多民眾用餐，只能用手機或蠟燭照明。(記者劉學聖／攝影)
高雄瑞豐夜市有許多民眾用餐，只能用手機或蠟燭照明。(記者劉學聖／攝影)

手機 蔡英文

上一則

「不要雞排 部長下台」在野齊轟離譜

下一則

冬奧爭議…黃郁婷懲處出爐 凍結2年補助

延伸閱讀

興達電廠事故全台549萬戶大停電 府院致歉

興達電廠事故全台549萬戶大停電 府院致歉
台灣大停電逾12小時 高雄180萬停電戶晚間重見光明

台灣大停電逾12小時 高雄180萬停電戶晚間重見光明
興達電廠「砰」一聲 台灣全島大停電500萬戶受影響

興達電廠「砰」一聲 台灣全島大停電500萬戶受影響
全台大停電 紅綠燈停擺 民眾困電梯 台鐵全線停駛

全台大停電 紅綠燈停擺 民眾困電梯 台鐵全線停駛

熱門新聞

(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍